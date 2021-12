Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Sot në tryezë ka vend për të gjithë! Nëse do të gjeni apo jo kohë për të bashkëvepruar me ta është një histori tjetër. Ju ka të ngjarë të jetoni një jetë të mirë, falë Hënës emocionale që kufizohet përmes Shtëpisë tuaj të 5-të të Argëtimit dhe Lojërave, por gjatë gjithë ditës ajo do të përplaset me disa planetë të tjerë në mënyra që mund t’ju bëjnë të pengoni shumë detyrime të veçanta ndaj njerëzve të ndryshëm në jetën tuaj. Mos prisni shumë nga askush – përfshirë veten tuaj!

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Shtëpia juaj mund të jetë skena e ndonjë drame sot. Nëse nuk dini si të ndërveproni me njerëzit, mos u shqetësoni! Kjo energji e përzier duhet të ikë deri nesër.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Shumë njerëz mund të kërkojnë vëmendjen tuaj në këtë moment! Fatkeqësisht, mund të mos gjeni kohë për t’i kryer të gjitha detyrat tuaja. Merrni parasysh të bëni një plan sa më shpejt të jetë e mundur – do t’ju ndihmojë të qëndroni të organizuar dhe të përballoni çdo stuhi.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Çështjet financiare mund të jenë veçanërisht konfuze sot. Ju mund të dëshironi të mbani një sy më të ngushtë se zakonisht te paratë tuaja. Ju mund të josheni t’i shpërdoroni paratë tuaja, por më pas përpiquni të investoni në një fond të sigurt për ditët me shi të ardhshme. Sido që të jetë, jini të kujdesshëm ndaj çështjeve të parave që duken shumë të mira për të qenë të vërteta – me shumë mundësi janë.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Mund të jetë e vështirë të njihni veten në pasqyrë tani, pavarësisht se sa mirë e njihni veten normalisht. Hëna fluturuese në shenjën tuaj fërkon tre planetë të tjerë në mënyrë të gabuar, duke krijuar disa ndjenja të çuditshme që mund t’ju bëjnë të kruani kokën kur vjen puna për të kuptuar se çfarë saktësisht duhet të bëni me veten. Lëreni vetëbesimin tuaj të natyrshëm të shkëlqejë dhe mos lejoni që mungesa momentale e qartësisë t’ju hedhë në dyshim. E nesërmja duhet të ketë më shumë kuptim!

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Një rrugë krejt e re po hapet përpara jush – mund të ketë një destinacion shumë të mirë, por mund t’ju duhet të lëvizni shumë ngadalë për të shmangur pengimin e vetes ndërsa udhëtoni. Nuk ka nevojë të shtyni asgjë tani – thjesht besoni procesin dhe mos prisni më shumë seç duhet nga vetja.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Pavarësisht se sa argëtuese është shoqërimi, ka më shumë miqësi të mira sesa thjesht të mblidhemi së bashku në të njëjtin vend. Hëna e paqëndrueshme në sektorin tuaj të komunitetit ndeshet me disa planetë të tjerë gjatë gjithë ditës, duke krijuar një energji zhgënjyese që mund ta bëjë të vështirë për ju të jeni në të njëjtën faqe me dikë tjetër. Mund të ndodhin disa ngjarje të papritura, duke shkaktuar edhe më shumë pasiguri për të ardhmen tuaj me një grup të caktuar, por përpiquni të mos lejoni që një ditë të ndikojë shumë në të ardhmen tuaj së bashku.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Çështjet e karrierës janë në qendër sot – të paktën derisa planetët t’i shtyjnë në njërën anë, dhe pastaj në anën tjetër, pastaj menjëherë në fytyrën tuaj! Ndërsa Hëna e pavendosur në sektorin tuaj profesional kryen disa hapa të çuditshëm me planetë të tjerë të ndryshëm, ajo do ta bëjë jashtëzakonisht të vështirë të dini se çfarë duhet të arrini – e lëre më se si ta bëni atë.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Qiej të gjerë shtrihen para jush në këtë kohë, falë Hënës së menduar që lëviz nëpër Shtëpinë tuaj të 9-të të Mësimit të Lartë dhe Horizonteve të Pakufishme. Fatkeqësisht, mund të jetë më e vështirë se sa duket të zbuloni në të vërtetë ndonjë gjë të dobishme. Dita e sotme mund të përfundojë kur ju ndiheni mjaft të dobët. Lëvizni me ritmin tuaj, duke arritur në kohën e duhur atje ku duhet të jeni.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Jeta mund të duket sikur kapërceni një litar të ngushtë për momentin, por nëse e tregoheni të zgjuar, atëherë nuk ka arsye që të mos ia dilni dot. Ju mund të ndiheni të tërhequr në shumë drejtime që të gjitha ndihen po aq të rëndësishme. Për sa kohë që qëndroni sa më të ekuilibruar që mundeni, duhet të jeni në gjendje të vazhdoni të lëvizni.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Njerëzit mund të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj sot, megjithëse planetët do ta bëjnë të vështirë për ju që të përcaktoni nëse ky rol është i dobishëm apo i dëmshëm. Ekziston një rrjetë merimange e vërtetë që po formohet në të gjithë qiellin, duke filluar drejtpërdrejt në zonën tuaj të partneritetit, kështu që dikush që mendoni se e njihni mirë dhe e konsideroni të barabartë mund t’ju hedhë në të vërtetë në një lak. Mos lejoni që dita e sotme të ndikojë shumë në pikëpamjet tuaja për ta! Çdo konfuzion duhet të kalojë nesër.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Jeta mund të mos jetë e sinkronizuar sot. Përgjegjësitë tuaja vazhdojnë t’ju rrëshqasin nëpër gishta, pavarësisht se sa fort përpiqeni t’i mbani ato. Mos u shqetësoni për të qenë në krye të lojës tuaj tani – është në rregull të shtyni çdo gjë që nuk kërkon vëmendje të menjëhershme.