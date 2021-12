Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo është me të vërtetë një ditë me yje të artë për t’u argëtuar! Planetët po ju japin leje për të ndjekur dëshirat tuaja, ndaj mos u shqetësoni për të dëgjuar atë që të tjerët kanë për të thënë sot. Kjo nuk do të thotë që ju mund t’i injoroni plotësisht të gjithë, por sido që të jetë, përpiquni të merrni të paktën pak kohë për veten tuaj. Nëse jeta është ndjerë pak e mërzitshme ose e cunguar kohët e fundit, bëni gjithçka që mundeni për të sjellë pak gëzim në rrugën tuaj.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Pyetjet nga të tjerët, madje edhe nga të dashurit, mund të duken mjaft invazive në këtë kohë. Yjet lëvizin nëpër disa zona shumë personale të grafikut tuaj, si intimiteti dhe sektorët e shtëpisë. Nuk ka asgjë të keqe me ndarjen e informacionit me palët e interesuara, por nëse nuk doni të flisni, atëherë nuk duhet të flisni. Lërini njerëzit të hyjnë sipas gjykimit tuaj dhe hidhini të gjitha marrëdhëniet hap pas hapi.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Idetë mund të lindin në mendjen tuaj ndërsa Hëna me temperament thërret planetë të tjerë nga sektori juaj i komunikimit. Dikush mund të ketë disa këshilla shumë të dobishme! Mos kini frikë të ndani mendimet tuaja.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Mundësitë – me gjasë se rrotullohen rreth punës ose parave tuaja – janë duke pritur që ju t’i kërkoni ato! Është një kohë e mirë për t’u përqëndruar në çështjet e zakonshme të jetës, edhe nëse ato nuk janë shumë emocionuese. Nëse keni shpresuar të keni një kontroll më të mirë në financat ose karrierën tuaj, tani është koha. Mos hezitoni të filloni, sepse ndoshta ka shumë punë të mira për të bërë! Ju mund të befasoheni këndshëm nga sa keni arritur.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Të gjithë sytë janë drejt jush për momentin – që ndoshta ju tingëllon mirë, Luan! Ndërsa hëna emocionuese ndriçon vëmendjen e saj drejtpërdrejt mbi ju, ju keni një shans për të përfituar më shumë nga kjo energji dhe të shihni se sa larg mund të vraponi me të. Thënë kështu, mbani mend se nuk keni nevojë të bëni një spektakël me veten tuaj në mënyrë që njerëzit të mbeten të impresionuar me ju.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Nëse ndiheni sikur emocionet tuaja janë kudo, mund ta vlerësoni me faktin se Hëna melodramatike dhe Marsi i zjarrtë po lidhen në sektorët tuaj emocionalë. Për fat të mirë, ata po rrëshqasin në një tribunë të mrekullueshme, kështu që të gjitha ato ndjenja mund të jenë në të vërtetë një gjë e mirë, edhe nëse janë pak stresuese në këtë moment. Nuk ka asgjë të keqe me një të qarë të mirë ndonjëherë!

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Sot mund të ndiheni si një shëtitje karnavalesh ndërsa përpiqeni të krijoni një rregull në jetën tuaj shoqërore. Mund të duket sikur të gjithë në librin tuaj të telefonave po ju telefonojnë për një arsye ose një tjetër, kështu që çdo plan ose punë e pazgjidhur mund të duhet të shtyhet në prapavijë ndërsa përpiqeni t’i ktheheni të gjithëve. Ndërsa kjo mund t’ju acarojë në fillim, mund të habiteni këndshëm nëse njerëzit sjellin disa informacione të rëndësishme në rrugën tuaj. Dëgjoni!

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Falë një radhitjeje përrallore midis Hënës instinktive dhe Marsit aktiv në sektorët e karrierës dhe të parave, ju mund të bëni hapa të mëdhenj në punë sot! Pra, pavarësisht nëse keni apo jo ndonjë projekt përpara jush, vazhdoni dhe përveshni mëngët për të treguar aftësitë tuaja. Nëse jeni duke kërkuar për punësim ose duke shpresuar të ndryshoni punë, një mundësi e re e mrekullueshme mund të shfaqet tani. Nuk ka asnjë mal profesional shumë të lartë për t’u ngjitur!

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Duhet të përpiqeni edhe më shumë se zakonisht të shikoni botën për stimulime të reja nga tokat e largëta. Pavarësisht nëse mund të udhëtoni apo jo tani, kjo është një kohë e shkëlqyer për të planifikuar një udhëtim të ardhshëm, duke kërkuar vende intriguese që thërrasin emrin tuaj. Ndërkohë, diçka aq e thjeshtë sa leximi i një teme për të cilën keni qenë gjithmonë kurioz mund të jetë mjaft e kënaqshme.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Edhe energjia pozitive ndonjëherë mund të jetë pak e tepërt, dhe sot mund të jetë një nga ato momente. Gjërat mund të ndihen veçanërisht të ndjeshme, kështu që mund të jetë më mirë t’i hidhni gjërat hap pas hapi dhe të kontrolloni veten gjatë rrugës. Nuk duhet ta shtyni veten përtej kufijve tuaj! Nëse shfaqet një mundësi për të provuar diçka të re, inspektoni me kujdes ofertën përpara se të bini dakord me ndonjë gjë – edhe nëse nuk ka një arsye specifike për të mos e pranuar atë.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Kjo është një ditë e mrekullueshme për t’u lidhur me miqtë tuaj – dhe ndoshta edhe për të takuar disa njerëz të rinj! Ju keni leje kozmike për t’u futur në çdo marrëdhënie që ju vjen, qofshin ato platonike, profesionale apo romantike. Ndërkohë që mund të jeni të kujdesshëm për të arritur në të panjohurën, planetët ju kanë marrë shpinën sot. Sektori juaj i teknologjisë është gjithashtu i theksuar, kështu që navigimi në një aplikacion ose në internet mund t’ju ofrojë më shumë lidhje sesa do të kishit parashikuar.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Ju jeni duke u inkurajuar që të filloni një fillim të hershëm sot. Një mundësi për të bërë diçka të madhe mund të shfaqet atëherë kur nuk e prisni – ndërkohë që do të ishte mirë të kishit një paralajmërim, kjo mundësi ndoshta nuk do t’ju japë një paralajmërim.