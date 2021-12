Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Komunikimi me të tjerët inkurajohet shumë sot. Mund të mësoni disa lajme shumë interesante ose të rëndësishme ose të kaloni një moment me një mik që sjell lindjen e një ideje ose mundësie shumë të qëndrueshme. Sido që të jetë, kjo nuk është një ditë për t’u mbajtur për vete! Qarkulloni dhe përpjekja duhet të jetë e vlefshme.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ju i keni vënë sytë te çmimi sot. Nëse keni shpresuar për një ngritje ose njohje tjetër financiare, kjo është një kohë e mrekullueshme për ta hapur çështjen me një shef ose mbikëqyrës. Shanset ju favorizojnë!

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Ju jeni pika qendrore e energjisë së universit sot. Do t’ju kujtohen të gjitha mundësitë që presin pak përtej oborrit të shtëpisë tuaj. Merrni parasysh të bëni diçka për të rritur njohuritë tuaja ose mënyrën se si e shihni botën, si për shembull hapja e një libri të ri ose regjistrimi për një kurs të thelluar.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Jeta mund të ndihet paksa e çekuilibruar sot, pasi keni vështirësi të gjeni terren të fortë. Normalisht, zgjidhja më e mençur do të ishte të mos prisnit shumë nga jeta. Për fat të mirë, njerëzit rreth jush ka të ngjarë të jenë më të prirur se zakonisht për t’ju mbështetur në kohën tuaj të nevojës – edhe nëse kjo nuk është një nevojë kritike. Nuk mund të prisni gjithmonë që kolegët ose të dashurit tuaj të heqin dorë nga ajo që po bëjnë për t’ju ndihmuar, por tani nuk do të jetë e dëmshme të pyesni!

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Mund të ketë një pengesë për të kërcyer sot kur bëhet fjalë për marrëdhëniet tuaja! Kjo mund të ketë të bëjë me një marrëdhënie romantike, por ka më shumë gjasa të përfshijë një partneritet biznesi ose platonik. Dikush që ju e konsideroni të barabartë mund të sjellë një çështje të rëndësishme në derën tuaj. Ndërsa mund të duket e frikshme në fillim, duhet të jetë më e lehtë për t’u përballur me të nga sa mund të kishit supozuar fillimisht. Mos e lini veten të dërrmoheni në shikim të parë, sepse me siguri do të jeni në gjendje ta përballoni mirë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Mund të duket sikur asgjë nuk ndodh nëse ju nuk e bëni atë të ndodhë, Virgjëreshë, dhe megjithëse është e mrekullueshme që jeni kaq të aftë, ndoshta mund të jetë pak e lodhshme të punosh aq shumë sa ju. Thënë kjo, gjërat mund të mos jenë aq të vështira për momentin! Edhe nëse shikoni të gjitha përgjegjësitë tuaja dhe ndiheni të trembur, gjërat ndoshta nuk do të jenë aq të këqija sa duken. Përveshni mëngët për të punuar dhe mund të lundroni nëpër gjithçka me ngjyra të shkëlqyera!

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Është një ditë e mirë për të dalë nga çdo rrugë ku mund ta keni mbajtur veten. Saturni serioz është në mes të një turneu tre-vjeçar në sektorin tuaj të vetë-shprehjes, duke ripërpunuar mënyrën se si angazhoheni me jetën në një shkallë të madhe. Ai do të ketë një efekt të shkëlqyeshëm veçanërisht këtë pasdite, pasi Hëna e shoqërueshme në sektorin tuaj të zgjerimit përputhet me të, duke ju inkurajuar të mësoni në një mënyrë krijuese. Kjo lloj rritjeje është e rëndësishme, pavarësisht sa e pakëndshme mund të jetë.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

T’u tregosh të tjerëve ndjenjat tuaja më të pambrojtura nuk është gjithmonë argëtuese, por mund të jetë mjaft e dobishme në këtë kohë. Ka shumë mënyra të ndryshme për të shprehur emocionet dhe ndonjëherë është argëtuese të jesh i egër dhe i shtrirë! Megjithatë, sot mund të jeni më të prirur t’u tregoni njerëzve se si ndiheni në një mënyrë jashtëzakonisht të kujdesshme për ju, Akrep. Lejojini vetes të dëgjoni yjet dhe t’i qaseni jetës – të paktën tani për tani – nga një anë më e butë sesa mund të zgjidhni normalisht.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Disa biseda të thella mund t’ju presin për momentin. Në të gjitha komunikimet tuaja, mos u shqetësoni me asnjë bisedë rastësore sot! Përkundrazi, përpiquni t’i diskutoni gjërat që janë shumë të rëndësishme për ju në një nivel më të thellë, sepse ato mund t’ju afrojnë edhe më shumë me moshatarët dhe partnerët e çdo lloji.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ana serioze e jetës mund të vijë sot. Për fat të mirë, çdo ndryshim nuk ka të ngjarë të rrotullohet rreth momenteve dramatike ose drastike – përkundrazi, ato mund të jenë thjesht për shkak të refuzimit tuaj për të pranuar më pak se sa meritoni. Nuk ka vend në pjatën tuaj për njerëzit që nuk mund të japin më të mirën e tyre. Kjo nuk do të thotë se duhet të prisni që të gjithë të jenë vazhdimisht të përsosur, por të paktën duhet të përpiqen kur është e nevojshme.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Jeta aktualisht mund të duket mjaft e frikshme, dhe kjo është absolutisht e vlefshme. Nuk është gjëja më e lehtë për të ndërmarrë rreziqe që t’u treguar njerëzve se për çfarë jeni. Sot mund ta gjeni veten në një greminë, të pasigurt nëse duhet ta vendosni veten përpara dhe në qendër ose të tërhiqeni mbrapa dhe ta mbani për vete potencialin tuaj. Ndërsa është e mençur të ushtroni pak maturi, nuk keni asnjë arsye të frikësoheni nga aftësitë tuaja të mrekullueshme!

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Natyra juaj dhuruese dhe dashamirëse është pothuajse gjithmonë e dobishme për ju dhe të tjerët, por herë pas here – sot në veçanti – mund të shërbeheni më mirë duke bërë dikë tjetër t’ju takojë të paktën në gjysmë të rrugës, nëse jo më shumë. Mos hezitoni të përqendroheni tek vetja dhe nevojat tuaja për momentin. Lejimi i njerëzve të vijnë tek ju do të ndihmojë të siguroheni që kushdo që vendos të vijë për të kërkuar vëmendjen tuaj do të ketë një problem ose pyetje që ia vlen kohën dhe vëmendjen tuaj.