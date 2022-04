DASHI

Sa më shumë t’i afrohemi majit, aq më mirë do të jetë për ju dhe interesat tuaja. Në këtë ditë do të jeni pak nervozë, ndoshta për shkak se diçka nuk do të kthehet si duhet ose sepse mund të ndodhë një gjë jo e mirë. Ata që duhet të përballen dhe të kalojnë një test do të kenë sukses, por vetëm nëse përgatiten siç duhet. Kjo fundjavë do të kulmojë me një të diel shumë të rëndësishme për të dashurit por edhe për shoqërinë. Janë të gjitha kushtet për të rikuperuar edhe ato histori që janë të varura prej disa kohësh. Shumë do të varet nga qëndrimi juaj.

DEMI

Ju vini nga dy muaj, shkurt dhe mars, të cilët kanë qenë shumë të vështirë, sidomos përsa i përket dashurisë. Keni pasur shumë debate me partnerin dhe shumë çifte u ndanë, pasi problemet ishin të pakapërcyeshme. Nga ana tjetër, muaji prill po ju jep pak qetësi. Tani jeni shumë më të kthjellët dhe të aftë për të përballuar ato sfida që jeta ju vë përpara, pa frikën e disa muajve më parë. Ky është një avantazh i madh për ju. Prilli do të jetë muaji në të cilin do të ktheheni në lojë dhe do të filloni të rifitoni entuziazmin që keni humbur në muajt e parë të vitit.

BINJAKET

Për momentin nuk jeni veçanërisht tolerantë, sidomos ndaj njerëzve sipërfaqësorë. Ju nuk dëshironi të humbni kohë me ata që nuk i kuptojnë qëllimet tuaja ose që nuk kanë dëshirën e duhur për të ndjekur udhëzimet tuaja. Sipas Horoskopit ditor, do të ketë ende disa zënka në dashuri për t’u përballur. Mund të lindin konflikte me një ish që do t’ju fajësojë për gjëra nga e kaluara.

GAFORRJA

Afërdita dhe Jupiteri do të jenë shumë të përfshirë në jetën tuaj dhe do t’ju vënë në një pozicion për ta jetuar dashurinë me më shumë lehtësi. Sipas horoskopit të sotëm, do t’ju duhet të merrni kënaqësitë e dashurisë pa menduar për zhgënjimet e së shkuarës. Kjo është veçanërisht e vërtetë për më të rinjtë dhe për ata që vijnë nga ndarjet e dhimbshme. Këtë fundjavë do t’ju duhet t’i jepni më shumë hapësirë ​​marrëdhënieve më të vërteta, pa humbur kohë me njerëz që nuk përfaqësojnë asgjë për ju.

LUANI

Kjo fundjavë do jetë shumë e rëndësishme sidomos për sa i përket aspektit sentimental të jetës suaj. Edhe nëse vini nga një periudhë e karakterizuar nga tensione dhe mëri, këtë fundjavë do të ketë mundësi për një sqarim. Në punë mbetet ende kjo fazë e karakterizuar nga paqartësi. Për shumë prej jush ka pasur një ndryshim kursi. Disa kanë pasur detyra të reja ose kanë nisur një rrugë të re që do të kërkojë pak durim. Thuhet se fiton kushdo që reziston, prandaj edhe ju do të duhet të provoni se keni atributet e duhura për të përballuar këtë kohë të trazuar.

VIRGJERESHA

Këtë fundjavë do të jetë e rëndësishme që më në fund të lini mënjanë çdo tension dhe të filloni nga e para, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhëniet familjare. Java e kaluar ishte paksa e turbullt për sa i përket dashurisë dhe takimeve, ndërsa kjo fundjavë do të sjellë pak qetësi në jetën tuaj. Në muajin maj duhet thënë gjithashtu se nuk do të keni më kundërshtimin e Jupiterit dhe kjo do t’ju lejojë të përjetoni edhe kontrastet me të tjerët me lehtësi. Bëni një pauzë për reflektim nëse ka mosmarrëveshje serioze me partnerin tuaj.

PESHORJA

Në fillim të vitit ju është dashur të përballeni me probleme që dukeshin të pazgjidhshme, por tashmë gjërat po ndryshojnë me shpejtësi. Një periudhë rimëkëmbjeje ka filluar për ju të Peshores. Ata që patën guximin të bënin zgjedhje drastike dhe që mundën ta nisnin nga e para, duke i përballuar të gjitha fatkeqësitë me shpirtin e duhur, janë shpërblyer. Sipas Horoskopit ditor, do t’ju duhet t’i jepni më shumë hapësirë ​​dashurisë dhe ndjenjave më të pastra, duke lënë mënjanë tensionet dhe inatet.

AKREPI

Me Hënën, Jupiterin dhe Venusin në një aspekt të favorshëm, do të ketë të gjitha kushtet e duhura për të rifilluar dhe për të ringjallur ambiciet tuaja. Pas ngecjes në mars, po hapet një fazë dukshëm më pozitive në të cilën do të jeni në gjendje të trajtoni edhe problemet më serioze me lehtësi më të madhe. Sipas Horoskopit ditor, një lajm i mirë (ose ndoshta një mesazh i këndshëm) mund të vijë që do t’ju rregullojë ditën dhe do t’ju japë një qetësi më të madhe të brendshme.

SHIGJETARI

Ka ende probleme për t’u përballur edhe në nivel familjar. Keni perceptimin se ia keni besuar veten njerëzve të gabuar dhe tani po paguani çmimin. Këshilla e yjeve është të mos përplaseni sidomos me personat e Binjakëve dhe Peshqve, dy shenja me të cilat nuk kaloni shumë mirë. E diela do të jetë një ditë padyshim më relaksuese që mund t’ia dedikoni njerëzve tuaj të dashur, por edhe shoqërisë. Nëse partneri nuk është dakord me disa nga projektet tuaja, mund të lindë një konfrontim i tensionuar. Mundohuni të përballeni në mënyrë konstruktive dhe mos i impononi mendimet tuaja.

BRICJAPI

Mbetet ende kjo fazë e karakterizuar nga mendime të këqija dhe hutim, edhe për shkak të një Hëne në aspektin armiqësor. Kjo është vetëm një fazë kalimtare që mund të zgjidhet në mënyrë të favorshme që në fillim të javës së ardhshme. Sa i përket dashurisë, tashmë janë krijuar të gjitha kushtet për të përjetuar momentet më të lehta dhe më të relaksuara me partnerin. Jupiteri dhe Venusi në një aspekt të favorshëm do t’ju ftojnë të bëni një pastrim të shëndetshëm në jetën tuaj. Mund të detyroheni të largoni disa njerëz që nuk ju kanë qenë besnikë. Nga data 20 prill mund të ketë disa lajme të mira në lidhje me vendin e punës.

UJORI

Sipas parashikimeve të horoskopit të ditës, nëse do të ketë ndonjë diskutim në familje, është më mirë ta bëni menjëherë, pa e shtyrë për nesër. Hëna e kundërt mund ta bëjë të dielën shumë të pabesë. Një fazë pozitive po hapet veçanërisht për ata që duhet të lidhin një marrëveshje. Janë të gjitha kushtet për të bërë një marrëveshje të mirë ose një blerje të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Nëse ka një person që ju intrigon, është koha për të ecur përpara pa hezitim.

PESHQIT

Në momente si ky, yjet ju këshillojnë të lini instinktet tuaja dhe të mos mendoni shumë për atë që bëni. Shpesh, ajo që rekomandon instinkti rezulton të jetë zgjidhja më e mirë. Sipas horoskopit të sotëm, kur i mendoni shumë gjërat, do bëni gabime të rënda. Venusi do të ndihmojë veçanërisht ata që duan të shpengohen në dashuri ose që duhet të gjejnë mirëkuptim me partnerin e tyre. Është një qiell i veçantë që do t’ju lejojë të përjetoni emocione të paharrueshme.