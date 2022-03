Dashi-Lëvizjet planetare tregojnë një pozicion shumë të bukur të Hënës e cila është në shenjën tuaj sot. Ndikimi i dobishëm i dritës femërore shërben për të minimizuar aspektet e papërshtatshme të Plutonit tek Bricjapi, veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e tretë.

Demi-Një fillim jo shumë emocionues i ditës. Mërkuri është pritur në shenjën tuaj armike, Ujorin dhe mund të krijojë vështirësi dhe keqkuptime të vogla, si në familje ashtu edhe në vendin e punës, veçanërisht për të lindurit e dhjetëditëshit të parë.

Binjakët-Pozicioni i yjeve shfaqet i rrjedhshëm sot, duke ju premtuar një ditë plot produktivitet dhe gjithmonë në linjat e sjelljes koherente dhe racionale. Një Saturn i ndritshëm dhe i frytshëm është i vendosur në shenjën miqësore të Ujorit.

Gaforrja-Filloni një ditë me fat sot. Jupiteri rrotullohet në një kënd të dobishëm nga shenja aleate e besuar e Peshqve dhe ju bën të ndiheni të kënaqur në familje, në harmoni edhe me disa miq që në të kaluarën kishin shfaqur ide të ndryshme nga tuajat.

Luani-Situatë e mirë e tranzitit planetar për këtë ditë marsi. Një aspekt i lumtur i Hënës në shenjën e Dashit vazhdon të shkëlqejë për ju të lindur të dhjetëditëshit të parë për t’ju ngarkuar me energji dhe për të ngjallur pasionin. Vetëm kini kujdes, pasi ky aspekt mund të jetë çrregullues për karakterin tuaj.

Virgjëresha-Rreshtim i jashtëzakonshëm planetar për të gjithë ju Virgjëresha. Urani vazhdon t’ju buzëqeshë dhe veçanërisht për ju të lindur në dhjetëditëshin e parë, ylli revolucionar do të jetë mbrojtësi i vrullshëm i humorit të mirë dhe i ndjenjës së vitalitetit që do t’ju përfshijë.

Peshorja-Mbrojtësi juaj kryesor ideal, Saturni, është i lumtur në shenjën mike të Ujorit, duke ju dhënë ndjeshmëri, intuitë dhe pranueshmëri ndaj gjithçkaje që ndodh rreth jush. Por ndjenja juaj klasike e drejtësisë ngrihet shpesh sot ndaj udhëhiquni nga forca e logjikës.

Akrepi-Një Jupiter i mrekullueshëm në shenjën e Peshqve ndihmon për t’i zgjeruar dhe qartësuar horizontet tuaja edhe më shumë se në ditët e fundit. Për të gëzuar shenjën tuaj është trupi qiellor femëror, Afërdita, një komponent i emocionalitetit tërheqës për ndjenjat.

Shigjetari-Skenari tranzit planetar sheh trupa të ndryshëm qiellorë që kalojnë pranë shenjës suaj për t’ju ofruar dhurata të domosdoshme. Para së gjithash Saturni bujar që pushton përgjithmonë mikun e tij Ujorin ju mbush me energji jetike, dinamikë dhe dëshirë për të fituar.

Bricjapi-Tranziti planetar sot, nga pjesërisht negativ, do të kthehet në shumë pozitiv. Jupiteri në shenjën miqësore të Peshqve përmirëson ritmin e ditës dhe disponimin, duke ju bërë më efikas, të gëzuar dhe të aftë për të ndërvepruar.

Ujori-Konstelacion i mirë planetar; Afërdita është në një kënd pozitiv duke pushtuar me kënaqësi shenjën e Bricjapit, shenjë me të cilën ndani marrëdhënie të mira fqinjësore astrologjike. Aftësia për të qenë në harmoni me njerëzit që doni më shumë, dominon sot.

Peshqit-Qielli i marsit, muaji në të cilin ju zakonisht dhe në parim festoni ditëlindjen, vazhdon të jetë mjaft rrezatues. Jupiteri është pritur në shenjën tuaj, duke ia shtuar pozitivitetin e tij të gjithë atyre që tashmë ekzistojnë dhe janë të pranishëm në Zodiak./