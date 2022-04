Dashi-Sot jeni vërtet të shpejtë si era, hidhuni në trenin e pilotuar nga Marsi, i cili ju jep formë të shkëlqyer teksa ndodhet në shenjën e Ujorit për t’ju bërë të realizoni shumë projekte ose të përfundoni me stil atO që keni filluar.

Demi-Keni në krah Uranin e dobishëm, një planet i rëndësishëm për ju në nivelin praktik dhe simbolik, veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e dytë. Përqendroheni në planet e synuara, të cilave mund t’ju përkushtoheni me qetësi reflektuese të mendjes suaj racionale.

Binjakët-Shijojeni këtë ditë të re dhe gëzohuni pasi nuk do t’ju mungojë argëtimi dhe rrahjet e zemrës për dashurinë. Kjo ndodh pasi Afërdita joshëse kënaq shenjën tuaj nga shenja e Ujorit, veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e tretë.

Gaforrja-Kjo ditë hapet me emocione shpërthyese dhe kjo falë Uranit dhe Neptunit të dy në shenja miqësore do t’ju sigurojnë momente që do të ngjyrosen me dinamizëm të gjallë. Forca lëvizëse e optimizmit do të shoqërojë veprimet tuaja. Diçka e mahnitshme po vjen.

Luani-Dielli, hyjnia juaj mbrojtëse, ju ndriçon në çdo nismë, në çdo veprim bëni. Në mënyrë ideale, provoni fatin tuaj duke sfiduar ato që ju dalin para. Dielli do të jetë ndriçuesi i vërtetë ose asi nën mëngën tuaj për çdo problem sot.

Virgjëresha-Jupiteri dhe Neptuni janë ende në orbitë të kundërt me shenjën kundërshtare të Peshqve. Duhet punoni më shumë për të shmangur minimin e sigurisë dhe qetësisë tuaj. Hap pas hapi kaloni çdo pengesë, është Plutoni ai që ju ndriçon rrugën

Peshorja-Po hyni në një etapë të re të jetës suaj dhe gjeni këtu një qiell të mbuluar me re. Sot, një Saturn racional në shenjën miqësore të Ujorit po mban timonin e fatit tuaj. Do të jeni më të vendosur, të gatshëm për të bërë zgjedhje kundër rrymës.

Akrepi-Fillon një ditë e re në të cilën mund të shënohen disa arritje. Jupiteri dhe Neptuni te Peshqit janë të dy planetët e fatit për shenjën suaj dhe të dy zgjerojnë perceptimin për realitetin, duke ju bërë më të kthjellët se zakonisht. Racionaliteti i rafinuar do të shërbejë si një udhërrëfyes sot.

Shigjetari-Nga shenja miqësore e Ujorit, dyshja bujare Mars – Venus ju premton optimizëm, pasuri dhe fat. Përtej gjithë kësaj, ky ekip planetësh ju siguron një kënaqësi të përgjithshme e qetësi mendore. Ndjenja erotike forcohet nga pozicioni i Plutonit.

Bricjapi-Vendosmëri dhe besim në gjendjen tuaj fizike e mendore si dhe ambicie në karrierë: këto janë fjalët kyçe që shënojnë ditën e sotme. Jupiteri në shenjën miqësore të Peshqve ju bën të lëvizni me një optimizëm i cili do të shtrihet edhe tek ata që ju rrethojnë e mbështesin.

Ujori-Afërdita joshëse shfaqet mjaft dashamirëse në shenjën tuaj dhe shkakton harmoni në mbarë Zodiakun. Ajo është e rrethuar nga një Mars i mrekullueshëm dhe një Saturn racional, të gjithë të vendosur në shenjën tuaj, e të gjithë së bashku do t’ju bëjnë të vendosni baza të forta për të ardhmen.

Peshqit-Jupiteri i dobishëm është në të njëjtën linjë me Neptunin dhe ju bën të shikoni qartë. Dhe kështu një Olimp i tërë planetar ju buzëqesh! Askush, në të vërtetë nga 10 perënditë qiellore, nuk ju kundërshton! Planetët ju tregojnë se ku është në të vërtetë fati juaj.