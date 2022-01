Dashi – Është koha e duhur të luftoni për të ruajtur stabilitetin. Këtë periudhë të lindurit e kësaj shenje do të përballen me disa vështirësi, të cilat do të jenë të shtrira në të gjithë sektorët. Megjithatë në sferën sentimentale parashikohet një përmirësim i lehtë.

Demi – Ndikimi i Saturnit do jetë pozitiv këtë periudhë. Kjo do ta bëjë më të lehtë ditën e komplikuar, sidomos sa u takon ndjenjave dhe çështjeve familjare. Do të ndjeni nevojën për të mbajtur nën kontroll nevojat tuaja ekonomike.

Binjakët – Jupiteri do të jetë planeti juaj mbrojtës. Do të jetoni një ditë pozitive në tërësi, me përjashtim të disa problematikave që mund të vijnë nga ndikimi i personave të tretë. Me familjen dhe partnerin/en do të jetoni marrëdhënie mjaft intensive.

Gaforrja – Pritet një ditë e zjarrtë në çdo drejtim. Do të përjetoni një periudhë tejet stresuese nga pikëpamja profesionale. Po ashtu edhe në sferën e ndjenjave do të vini në dyshim besimin ndaj personit tuaj të zemrës. Edhe pse do të keni probleme financiare, duhet të keni kurajën për t’i përballuar ato. Mund t’ja dilni mbanë.

Luani – Ruajeni këtë ekuilibër që keni arritur. Do të ndjeni nevojën për më shumë mbështetje gjatë kësaj dite, si nga ana profesionale, familjare edhe sentimentale. Megjithatë do vazhdojnë të jenë prezente disa problematika që lidhen me të shkuarën tuaj.

Virgjëresha – Mundohuni të tregoheni më të kuptueshëm dhe tolerantë. Do të përballeni me momente kritike gjatë kësaj dite. Do të mundoheni fort për të rigjetur qetësinë dhe harmoninë, mes jetës profesionale dhe asaj sentimentale.

Peshorja – Ditë e bukur dhe plot diell. Do të jeni në kërkim të një zgjidhjeje e cila do të kritikohet mjaft dhe ka të bëjë kryesisht me sektorin profesional. Edhe në fushën e ndjenjave parashikohen disa situata problematike.

Akrepi – Shfrytëzojeni çdo moment pozitiv që ju paraqitet. Do të përballeni me mundësi të reja gjatë kësaj dite, si sa i takon sferës profesionale ashtu dhe asaj sentimentale. Duhet të mundoheni që të angazhoheni më shumë lidhur me projekte që kanë të bëjnë me të ardhmen.

Shigjetari – Bashkëpunimi duhet të jetë fjala kyçe këtë periudhë. Të lindurit e kësaj shenje duhet të tregohen mjaft fleksibël. Megjithatë do të përballen me disa vështirësi që kanë të bëjnë me sferën profesionale dhe sentimentale, të cilat do të kërkojnë zgjidhje.

Bricjapi – Bëni përpjekjet e nevojshme për të shmangur mosmarrëveshjet. Parashikohet një periudhë mjaft pozitive dhe me fat në çdo drejtim, si sa i takon jetës profesionale ashtu dhe asaj sentimentale. Do të arrini që të zgjidhni probleme që kanë të bëjnë me të kaluarën.

Ujori – Ditë e favorshme për të bërë projekte të reja. Do të ndjeni nevojën për t’u rikthyer në lojë si në punë ashtu edhe në çështjet sentimentale. Do të arrini që të rikuperoni gjithë energjinë e humbur gjatë javëve të fundit.

Peshqit – Plutoni do të jetë planeti mbrojtës për ju. Të lindurit e kësaj shenje do të ndjejnë nevojën për të rigjetur qetësinë gjatë kësaj periudhe. Kjo gjë vlen sidomos sa i takon jetës sentimentale, ku do t’iu duhet të plotësoni çdo nevojë që e keni shtyrë.