Dashi-Shijoni prezencën e bukur të Venusit të vendosur në shenjën e Peshqve, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen tuaj midis 14 dhe 18 prillit. Në çdo rast, niveli i disponimit tuaj mbetet shumë i lartë, edhe nëse shfaqen disa shqetësime të vogla, të cilat do t’ju ndikojnë humorin.

Demi-Do ta përfundoni këtë muaj të lulëzuar, në shoqërinë e Venusit të ndritshëm në shenjën miqësore të Peshqve. Pritja e ditëve në vijim ju bën pak euforikë dhe ju nxit të organizoni takime dhe darka me disa miq të vjetër. Si familje, jetoni një moment harmonie.

Binjakët-Një Saturn i fuqishëm në shenjën miqësore të Ujorit ju hap rrugën për përvoja të reja jetësore. Tabloja qiellore është e vendosur e gjitha në ngjyrat e pranverës, e cila shpall zgjimin e brendshëm dhe të jashtëm. Ka lajme mjaft interesante në rrethin e miqësisë.

Gaforrja-Pozitiviteti i tablosë zodiakale të kësaj dite të re karakterizohet nga katër planetë të vendosur në shenjën e Peshqve. Afërdita ju jep dëshirën për të pasur pranë vetes të dashurin tuaj fizikisht apo mendërisht. Planet tuaja ekonomike shkojnë drejt përmbushjes.

Luani-Fundi i këtij muaji ju gjen me shpirtin më të ndritur, të pajisur me energjinë shpërthyese të jetës. Do të keni një dëshirë të parezistueshme për të shkëlqyer sot, pa dyshim. Kujdes mos e teproni si në familje ashtu edhe në rrethin e miqve tuaj.

Virgjëresha-Urani në Dem ju gëzon zemrën duke ju lejuar të zbuloni pjesën më njerëzore dhe më të ndjeshme të shpirtit tuaj. Në familje dhe në grupin e miqve, jeni veçanërisht të përkëdhelur. Mërkuri ju mban larg angazhimeve të lodhshme dhe të mërzitshme të kësaj bote.

Peshorja-Ditë e bukur me kalime planetare shumë të lumtura me Saturnin që kalon në shenjën mike të Ujorit. Ndjenja e drejtësisë, arsyeja, vendosmëria, janë çelësat që ju lejojnë të hapni disa dyer fati në këtë moment mes pranvere.

Akrepi-Vendosje shumë pozitive zodiakale, me një sërë aspektesh midis planetëve që ju favorizojnë. Ka vetëm një njësi të njohur që nuk ju lehtëson dhe përbëhet nga Dielli dhe Urani që kalojnë në shenja jo shumë të përshtatshme për ju, tek Demi dhe Saturni. Prisni luhatje të ndryshme humori gjatë ditës.

Shigjetari-Rreshtimi i planetëve është paqësor për ju sot. Saturni ju mbështet në mënyrë triumfale nga Ujori dhe ju jep çelësat për të hapur shumë dyer si dhe ndërgjegjësimin e burimeve sekrete për të kapërcyer situatat e ndërlikuara. Në familjen tuaj duhet të vendosni më shumë rregull

Bricjapi-Lëvizjet qiellore pritet të sjellin një ditë mjaft të pasigurt sot, edhe nëse mbështeteni nga forca planetare si Jupiteri, Plutoni apo Mërkuri. Megjithatë nuk ka asgjë për t’u frikësuar. Hëna është në një pozicion dinamik dhe ju stimulon të ruani ekuilibrin.

Ujori-Në këtë ditë në fund të muajit hapet për ju një skenar qetësues. Me një Saturn racional dhe të organizuar në shenjën tuaj keni në krah dikë që ju dërgon sugjerime që ju nxit të jeni më konstruktiv, të dashur dhe të mos ngatërroheni nga emocionet.

Peshqit-Është Neptuni, planeti i metamorfozës që merr pjesën e luanit në këtë ditë prilli. Ju ndjeni nevojën për të ndryshuar dhe për t’u rinovuar. Ndjeni gjithashtu nevojën për të ndryshuar drejtimin e marrëdhënies tuaj, veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e tretë.