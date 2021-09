Dashi

Nëse keni qenë vetëm prej një kohe të gjatë, mos e humbni shpresën: është një moment pozitiv për ndjenjat dhe historitë e reja. Nga ana tjetër, keni shansin të ecni përpara në punë.

Demi

Hëna në shenjë ofron përjetim emocionesh të shkëlqyera. Nga pikëpamja e biznesit, nga ana tjetër, mos nxitoni: para se të merrni vendime të rëndësishme.

Binjakët

Në këtë ditë të enjte, ndjenjat rifitojnë kuotat e larta. Po i afrohemi një fundjave intriguese, kur Hëna do të jetë në shenjën tuaj të zodiakut. Në punë dita fillon mirë.

Gaforrja

Në dashuri jeni të sigurt dhe në përgjithësi është një ditë pozitive. Në punë, megjithatë, projektet e reja janë ngadalësuar. Ju e merrni me qejf punën dhe në fund pasioni do triumfojë.

Luani

Në punë, nga ana tjetër, përpiquni të shmangni debatet veçanërisht nëse nuk doni t’i jepni shkas një personi që po përdor dikë tjetër të kapet me ju.

Virgjëresha

Hëna kthehet në favorin tuaj, fundi i muajit mund të jetë shumë pozitiv për ndjenjat. Nga ana tjetër, mos i nënvlerësoni mundësitë që mund të shfaqen, gjëra të reja janë në rrugë e sipër.

Peshorja

Edhe nëse nuk ju pëlqejnë debatet në dashuri, shpesh partnerët që krijoni lidhje janë shumë të ndryshëm nga ju dhe kjo mund të krijojë disa mosmarrëveshje.

Akrepi

Në punë, nga ana tjetër, përpiquni të gjeni kompromisin e duhur midis asaj që ju imponohet dhe asaj që vërtet dëshironi të bëni.

Shigjetari

Nëse lidhet me dashurinë, yjet janë pozicionuar mirë tek ju dhe ndjenjat gjejnë mbështetje në pozicionin e mirë të Hënës. Nga ana tjetër, shqyrtoni me propozimet që lidhen me punën.

Bricjapi

Në punë, nga ana tjetër, lini mënjanë gjërat që duan punë ekstreme dhe merruni më shumë me gjëra që janë konkrete dhe të arritshme.

Ujori

Në dashuri ka shumë nervozizëm, veçanërisht në pjesën e dytë të kësaj të enjteje 23 shtator. Në punë, nga ana tjetër, shmangni polemikat dhe përpiquni të jeni më të aduptueshëm me të tjerët.

Peshqit

Dita e enjte nuk flet shumë për dashurinë. Nuk është se do të keni ditë të zymtë ndjenjash, as diçka uau, por, nuk do të ketë as keqkuptime dhe as kënaqësi të mëdha.