Dashi

Nëse jeni çift, duhet të jeni të kujdesshëm gjatë ditës së enjte për veprimet dhe fjalët që thoni. Ndërsa në punë, do të keni mundësi të sfidoni veten.

Demi

Ndikimi i Hënës do ju ndihmojë që të mos gërmoni për të shkuarën e partnerit/ partneres tuaj. Në punë, bëni atë që ju takon pa shkaktuar tension dhe kushtojini vëmendje parave.

Binjakët

Këto ditë do të keni mundësi të tregoni veten në raport me gjysmën tuaj më të mirë. Në punë do ju vijnë sugjerime dhe mundësi të reja nga kontaktet që i kishit lënë pas dore.

Gaforrja

Falë ndikimit pozitiv të Hënës, do të përjetoni gjëra të bukura por bëni kujdes sepse Venusi nuk është në anën tuaj. Ndoshta do të ishte mirë që të mos shkaktoni situata tensionuese. Ndërsa në punë nuk do të mungojë vëzhgimi i punëdhënësve.

Luani

Përfitoni nga kjo ditë e bukur dhe shijoni dashurinë tuaj, sidomos nëse ka lindur në muajin dhjetor. Në punë ka gjasa që të hasni vështirësi, por duhet të reagoni.

Virgjëresha

Në dashuri, Hëna do të ketë ndikim pozitiv, ndaj mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja. Ndërsa në punë, mund t’ju besohen projekte të mëdha.

Peshorja

Këtë fundjavë mund të keni disa takime të bukura, ndaj filloni të përgatisni planin se ku doni të shkoni. Në punë, caktoni intervista dhe takime sepse në favor Mërkurin.

Akrepi

Nëse po mendoni të filloni një histori dashurie, tani është momenti i duhur. Në punë, përfitoni nga këto ditë të mira për të bërë atë që ju intereson.

Shigjetari

Kini parasysh se në fundjavë, Hëna do të jetë në anën tuaj. Ndërsa në punë duhet të jepni maksimumin për të bërë më të mirën tuaj pas ditës së enjte.

Bricjapi

Historitë e dashurisë apo njohjet e reja që do të bëni këtë periudhë do të jenë shumë interesante. Do të bëni gabim të madh në punë nëse bëni zgjedhje instinktive.

Ujori

Ditën e enjte mund të keni disa probleme të vogla në marrëdhënien tuaj. Ndërsa në punë, bëni kujdes me shpenzimet nëse jeni duke realizuar një projekt.

Peshqit

Në dashuri, Afërdita ka një ndikim shumë të mirë tek ju dhe do të arrini të përjetoni ditët më të bukura. Në punë është e rëndësishme të mendoni për ndryshime që do të jenë edhe më të rëndësishme.