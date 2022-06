Dashi

Një Mërkur plotësisht harmonik ju përshkon me ndikimet e tij të dobishme, duke hapur rrugën për pjesën tjetër të javës. Planeti intelektual, duke qenë tek Binjakët, një shenjë që tregon fazën e lulëzimit të pranverës, premton t’ju shohë në vend të parë në shumë projekte të reja.

Demi

Rreshtimi i planetëve sot hap një ditë mesatarisht pozitive, me Neptunin dhe Plutonin që zënë shenjat e Peshqve dhe Bricjapit. Urani, nga ana tjetër, është për fat të mirë te Demi. Ju pushton sot një dëshirë e fortë për kthim në normalitet. Të tre planetët ju lejojnë gjithashtu të harmonizoni funksionet e organizmit tuaj.

Binjakët

Parashikimi astrologjik i kësaj dite të re qershori është mjaft me fat për ju. Është e vërtetë që Neptuni është ende i pritur te Peshqit, teknikisht armiqësor ndaj jush, por stimuli i tij ju bën të filloni biznese të reja ose të filloni nga e para në disa sektorë të jetës. Me Diellin në shenjën tuaj rrethoheni nga humori i mirë në familje.

Gaforrja

Po i përkushtoheni me entuziazëm të veçantë të gjitha detyrave dhe angazhimeve që mbulojnë të tashmen. Urani në shenjën miqësore të Demit ju bën ta nisni ditën mirë, duke premtuar se do të mbërrini në fundjavë me shumë projekte të përfunduara në xhep.

Luani

Një fillim i mbarë i ditës me vendosjen e Merkurit në Binjakët, shenjë me fat në timonin e Zodiakut, që rrit ndjeshmërinë, intuitën dhe ndjenjën e mirëseardhjes. Duhet të jeni më i pranishëm në familje dhe të ndërhyni për të rregulluar një problem ekonomik. Dielli, sundimtari juaj, ju fal humor të mirë.

Virgjëresha

Një ditë e lodhshme me Venusin që kalon në aspektin e lumtur dhe Uranin, planetin drejtues të Virgjëreshës, në orbitë pozitive me Demin. Rruga mund të duket e përpjetë në disa momente, veçanërisht në lidhje me disa çështje familjare. Qetësia dhe durimi duhet të jenë armët tuaja.

Peshorja

Yjet sjellin sot freski, dinamizëm dhe efikasitet të plotë në çdo fushë! Me pak fjalë, është një ditë në të cilën ju përjetoni atë gjendje ideale që mund të quhet “pranverë e përjetshme”! Ajo ju ngjyros si sferën personale ashtu dhe atë profesionale.

Akrepi

Planeti juaj sundues, Plutoni, ndodhet në një kënd harmonik për shenjën tuaj nga Bricjapi. Ndikimet pozitive vijnë veçanërisht nëse i përkisni dhjetëditëshit të tretë. Ky konfigurim ju bën të dëshironi përmirësimin në shumë fusha të ekzistencës suaj, duke vepruar me butësi dhe maturi.

Shigjetari

Një Saturn i mençur kalon në pozicion të dobishëm për një shenjë në sistemin tonë zodiak. Për këtë arsye tani, nëse keni lindur në dhjetëditëshit të tretë, investoni energjitë në projekte të reja. Në familje ndjeni nevojën për të përmirësuar marrëdhëniet, veçanërisht ato prindër – fëmijë.

Bricjapi

Shijoni Venusin e shkëlqyer, të organizuar së bashku me Uranin në shenjën e Demit, shenjën tuaj shoqëruese të Tokës në timonin e Zodiakut. Jeta juaj familjare duket e qetë dhe formon një bazë ekuilibri. Shfaqni edhe një formë të lakmueshme fizike, të cilën planeti i metamorfozës, Neptuni, i organizuar te Peshqit, vazhdon t’ua dërgojë.

Ujori

Filloni ditën me Venusin që ndodhet në shenjën teknikisht armiqësore të Demit. Dashuritë familjare kërkojnë që të kujdeseni më shumë. Urani në këtë moment nuk ju ndihmon as të mbani pulsin e situatës, veçanërisht nëse e festoni ditëlindjen në dhjetëditëshin e dytë. Në përgjithësi, ky është moment transformimi i thellë që prek shumë fusha.

Peshqit

Lodhje dhe nota dembelizmi që vijnë si pasojë e ndikimit të Mërkurit, i cili kalon te Binjakët, teknikisht në një kënd negativ astrologjik për Peshqit. Afërdita, ylli juaj i zgjedhur, megjithatë është në kënd harmonik me Demin, duke nxitur dëshirën për të afirmuar veten. Hapen mundësi të reja për të organizuar jetën në mënyrë më koherente.