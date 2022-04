Dashi-Konfigurim planetar mjaft i favorshëm sot, veçanërisht Dielli që kryqëzohet me shenjën e Dashit. Edhe Venusi romantik është vendosur te miqtë, në shenjën e Peshqve, duke sjellë një kombinim harmonik e mirëkuptim të mirë me partnerin/en tuaj sot.

Demi-Pamje shumë e favorshme planetare në këtë ditë të re të mesmuajit. Plutoni dhe Neptuni janë vazhdimisht në anën tuaj dhe ju mundësojnë një periudhë të qetë gëzimi. Në rast se keni probleme të vazhdueshme për të zgjidhur dhe situata për të sqaruar, sot keni qetësinë për të menaxhuar dhe përfunduar gjithçka me sukses.

Binjakët-Neptuni ju bën të mos komunikoni me mjedisin përreth, edhe nëse do t’ju duhet pak për të rikthyer simpatinë tipike që ju karakterizon. Në darkë, mos u zhytni në probleme që prekin tema të politikës apo ekonomisë, me këtë energji planetare do të jetë e lehtë të përfshiheni në debate të kota.

Gaforrja-Venusi kalon në një nga pikat zodiakale më të lumtura për ju te shenja e Peshqve, duke shprehur harmoninë familjare dhe ju nxit të zbuloni të gjithë besimin që të dashurit tuaj kanë tek ju. Nëse keni fëmijë dhe nipër, do të habiteni nga shfaqja e dashurisë.

Luani-Perdja ngrihet në këtë ditë të re në mes prillit dhe ju gjen në formë optimale. Sigurisht, disa pyetje në jetën tuaj mbeten ende të hapura dhe duhet të marrin një përgjigje. Por shpirti juaj është i lumtur dhe ajri që thithni tani ju mbush me shpresa të mira për të ardhmen.

Virgjëresha-Kujdesuni për fizikun tuaj, me Hënën dhe Plutonin pozitiv, përkatësisht në shenjën tuaj dhe në Bricjap, ju vjen energjia e duhur e kujdesit për veten. Virgjëresha është shenja e ruajtjes së trupit, ndaj mos i lini pas dore sportet, ka gjithmonë kohë për to.

Peshorja-Dita në të cilën kryqëzohen energjitë pozitive planetare me ato negative. Rezultati, qetësi dhe harmoni. Disa planetë, duke përfshirë Plutonin dhe Diellin, janë në kundërshtim me shenjën tuaj dhe nuk ju japin atë stabilitet dhe atë qetësi që dëshironi prej kohësh.

Akrepi-Plutoni hyn tani në shenjën e Bricjapit dhe ju nxit të kujdeseni në mënyrë konstruktive për familjen. Me Pranonin dhe qetësinë familjare ju konservoni një periudhë të qëndrueshme në të ardhmen e afërt. Planetët në pozicione të ndryshme në Zodiak e zhvendosin qendrën e gravitetit te zona erotike.

Shigjetari-Dielli i pritur në shenjën tuaj aleate të Dashit ju hap për një ditë produktive nga të gjitha këndvështrimet, por edhe me ndezje të papritur të fantazisë. Jeta familjare ofron kënaqësi të jashtëzakonshme, me momente harmonie të papara prej disa kohësh.

Bricjapi-Konfigurim përgjithësisht pozitiv sot për ju Bricjapët, duke pasur Diellin në një kënd të përshtatshëm. Ana e errët e egos frymëzohet dhe fiton aftësinë për t’ju përshtatur ndryshimeve dhe ngjarjeve të paparashikuara në jetën tuaj.

Ujori-Mërkuri në Dem ju fton t’i kushtoni më shumë hapësirë ​​sferës familjare dhe në çdo rast marrëdhënieve të ngjyrosura të dashurisë. Përgjigjuni thirrjes së zemrës me zellin e zakonshëm dhe jepni prova të shkëlqyera se jeni në gjendje ta bëni atë.

Peshqit-Lëvizjet planetare ende ju shikojnë me dashamirësi sot. Në veçanti, një nga planetët tuaj sundimtarë, Venusi i cili shton pozitivitetin në ngjarjet e përditshme. Ndërsa Mërkuri në shenjën aleate e të besuar të Demit ju nxit të shfrytëzoni anën tuaj më të mirë për të ndihmuar të tjerët.