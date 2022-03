Dashi – Kampioni juaj i zodiakut, Marsi, është i favorshëm për ju pas kalimit tek Ujori dhe lehtëson shumë situatën në çdo fushë, nga puna te dashuria, nga familja te interesat ekonomike. Prania e një planeti në një shenjë kaq miqësore ju rikthen gjithashtu në gjendje të shkëlqyer psiko-fizike.

Demi – Profili i lëvizjeve qiellore me mbështetjen e Hënës ju jep një bazë të mirë vendosmërie në menaxhimin e jetës familjare. Më konkretisht, marrëdhëniet prind-fëmijë do të kërkojnë gjithë durimin, përkushtimin, kujdesin tuaj që zakonisht dini gjithmonë ta tregoni.

Binjakët – Saturni i shkëlqyer hap një ditë të re shumë premtuese të iniciativës, produktivitetit dhe lehtësisë së trupit dhe mendjes në çdo fushë. Efektet më të shpejta të mira do t’i ndjejnë kryesisht Binjakët e lindur në dhjetëditëshin e dytë.

Gaforrja – Kjo ditë e re ju gjen pak të lodhur. Hëna është triumfuese në shenjën tuaj, ndiheni pak më të lehtësuar nga angazhimet familjare dhe ato që lidhen me ekonominë dhe punët e shtëpisë. Me Hënën pozitive disponimi juaj nuk do të jetë më i lëkundur.

Luani – Mërkuri në shenjën e kundërshtarit tuaj Ujorit sjell disa shqetësime të vogla të përkohshme në jetën e përditshme. Asgjë serioze, vetëm vështirësi normale që shënojnë jetën. Në veçanti, mund të ndikohen marrëdhëniet familjare.

Virgjëresha – Edhe një ditë në të cilën do të jepni më të mirën nga vetja. Planetët e Uranit dhe Plutonit që shprehin vullnetin për sukses, kalojnë mes Demit dhe Bricjapit, për t’ju favorizuar. Nëse keni lindur në dhjetëditëshin e dytë, do të jeni të parët që do të ndjeni efektet e këtyre dy planetëve.

Peshorja – Një Mars që hyn në shenjën miqësore të Ujorit ndryshon rrënjësisht ajrin rreth jush nëse keni lindur në shtator. Përpjekjet për të gjetur një zgjidhje të ekuilibruar në favor të një çështjeje familjare të mbetur pa zgjidhje, tani do të japë frytet e kërkuara.

Akrepi – Shqetësime të lehta sot, është Urani në Dem i cili shoqërohet nga ekipi Venus – Saturn – Mars, i cili kalon në kënd të kundërt me kundërshtarin tuaj, shenjën e Ujorit. E gjithë kjo do të sjellë një ndjenjë negativiteti rrotull jush.

Shigjetari – Ditë e bukur në të cilën yjet hapin perspektiva të reja në të gjitha fushat. Afërdita është në shenjën e mikut tuaj të besuar të Ujorit dhe shoqëron suksesin e zgjedhjeve tuaja novatore. Miqësitë marrin një rol qendror të këshillës dhe aftësisë për t’ju bërë të mendoni me racionalitet.

Bricjapi – Mërkuri, Jupiteri, Dielli dhe Neptuni në një kënd të favorshëm për ju Bricjapë meqenëse jeni strehuar në shenjën miqësore të Peshqve. Kjo ju bën të përshtateni në çdo situatë, elastik kur bëhet fjalë për të kuptuar pozicionet e ndryshme që keni përballë, empatik me njerëzit në përgjithësi.

Ujori – Me një Mars të fortë në shenjën tuaj, mund të mbështeteni sot në të gjitha simbolet dhe cilësitë për të jetuar ditën në mënyrën më të mirë. Nuk ju mungon ndjeshmëria empatike për të kuptuar ata që janë në vështirësi, në një gjendje ngërçi të përkohshëm. Jeni gjithashtu mjaft të hapur ndaj familjes.

Peshqit – Planeti luftëtar i Zodiakut, Marsi, ka ndryshuar kohët e fundit shenjën e tij dhe ka kaluar tek Ujori, një sektor i Zodiakut me të cilin ndani marrëdhënie teknikisht “astrologjike të fqinjësisë së mirë”. Ulni agresionin dhe përdorni më shumë diplomacinë.