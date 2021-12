Dashi

Vëmendje ndaj diskutimeve në dashuri. Nëse jeni të ndarë, nuk do jetë një ditë e mirë. Në punë, shumëkush ka nevojë për të kthyer faqen dhe për të ndjekur projekte të reja, të cilat mund të marrin formë vitin e ardhshëm.

Demi

Dita është e shkëlqyer për të bërë paqe. Në punë, mbani mend se grindja është e kotë. Ju i urreni diskutimet e gjata dhe tashmë keni pasur shumë në nëntor.

Binjakët

Në dashuri sot është një ditë interesante ndërsa të shtunën priten pajtime. Në punë ka disa probleme për të zgjidhur.

Gaforrja

Në dashuri mund të filloni sërish nga e para, edhe nëse situata është paksa konfliktuale. Në punë, shmangni diskutimet e kota.

Luani

Për beqarët kjo është një kohë e mirë: bëni miq të rinj. Kujdes në punë, pjesa e dytë e ditës mund të jetë konfliktuale.

Virgjëresha

Dy ditët e ardhshme mund të jenë të mira, në dashuri, për të zgjidhur konfliktet. Nëse jeni në punë do të gjeni sërish dëshirën për t’i bërë gjërat, nëse përkundrazi jeni të vetëpunësuar, konfirmimet vijnë në 2022.

Peshorja

Mërkuri ka nisur një tranzit të veçantë, kini kujdes të mos debatoni, në dashuri, për arsye parash. Në punë mund të lindin probleme nëse nuk duroni dot një bashkëpunim apo një rol të caktuar.

Akrepi

Hëna përballë dashurisë, sot merrni gjithçka me mosbesim. Në punë, ia vlen të shikoni përreth. Kujdes nga provokimet, mund të mbërrijnë në pjesën e dytë të ditës.

Shigjetari

Një periudhë që ndihmon për të rikuperuar emocionet pozitive, por kujdes nga një rënie të premten. Në punë, merrni kohën tuaj, nëse duhet të merrni një vendim, merreni me lehtësi.

Bricjapi

Një ditë e favorshme për emocionet: Hëna nuk është më kundër. Në punë jeni të lodhur, por nuk mungojnë kënaqësia dhe rezultatet.

Ujori

Mendoni me kujdes reagimet, Hëna është në kundërshtim me ju sot. Diskutime të mundshme edhe për arsye të parëndësishme. Në punë, është një kohë kur mendoni për gjërat për të bërë.

Peshqit

Sot nuk do të mungojnë emocionet, Hëna është e favorshme dhe Venusi gjithashtu ka nisur një tranzit interesant. Nga ana tjetër, lodhje në punë, në provime kërkohet shumë durim.