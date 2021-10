Dashi (21 Mars-20 Prill)

Do të keni një periudhë të mirë të shëndetit, pasi problemet e vjetra mjekësore po fillojnë të pakësohen. Rishikoni gjendjen tuaj financiare, para se të vendosni për një investim të madh. Ndarja e ngarkesës së punës me një koleg në zyrë mund të mos jetë saktësisht argëtuese, por duke vepruar kështu ju mund të keni një ndihmë kur t’ju nevojitet. Një pjesëtar i familjes do dëshirojë të kalojë kohë me ju që kështu duhet të jeni të gatshëm t’i përkushtoheni.

Dashuria: Një dhuratë e papritur nga i dashuri juaj ka të ngjarë t’ju kënaqë.

Numri me fat: 7

Demi (21 Prill-20 Maj)

Përpiquni të qëndroni në kontakt me njerëz akademikë që ndodhen jashtë vendit për t’ju ndihmuar, kjo do t’u japë atyre një pamje të qartë të nivelit tuaj të përgatitjes. Ju mund të filloni palestrën dhe do shihni rezultate të kënaqshme. Një festë sot do t’ju japë një shans për të takuar njerëz që nuk i keni takuar prej kohësh. Nuk është dita e duhur për t’i kërkuar shefit tuaj një rritje rroge.

Dashuria: Indiferenca e bashkëshortit ndaj jush mund t’ju shqetësojë, por nuk është një çështje shqetësuese apo serioze për t’u marrë në konsideratë.

Numri me fat: 4

Binjakët (21 Maj-21 Qershor)

Kjo është dita më e mirë për të kërkuar një vend pushimi, pasi shefi shfaqet në një humor të mirë sot! Ata që përfshihen në aktivitete jashtëshkollore në shkollë do ta kenë ditën më emocionuese. Sot, jo vetëm që do të takoni një mik të vjetër, por gjithashtu do ta çoni jashtë për një vakt dhe do të kaloni kohë duke bërë thashetheme. Zakonet e mira të të ngrënit dhe shëtitjet e rregullta do t’ju sjellin dobi. Disa prej jush mund të ndiejnë mungesën e fëmijëve tuaj që punojnë jashtë vendit, por mos u shqetësoni. Meqenëse pushimet e fundvitit tashmë janë afër, ju mund të prisni t’i shihni ato së shpejti.

Dashuria: Sot, mund të kënaqeni duke ndarë kujtimet e bukura me bashkëshortin tuaj.

Numri me fat: 6

Gaforrja (22 Qershor-22 Korrik)

Ju do të duhet të jeni pak të vendosur dhe të ktheni paratë që keni marrë hua. Një ngritje në detyre do jetë shumë e rëndësishme për ju, prandaj përgatituni mirë. Nëse nuk jeni plotësisht të përgatitur për një provim, nuk do të keni zgjidhje tjetër veçse të lini pyetjet ose të bëni supozime. Priten disa vonesa për marrjen e dokumenteve të rëndësishme. Ata që merren me sporte në natyrë duhet të kenë kujdes.

Dashuria: Vendosja e punës mbi bashkëshortin tuaj mund të shkaktojë disa fërkime në marrëdhënien tuaj.

Numri me fat: 3

Luani (23 Korrik-23 Gusht)

Dikush që keni punësuar ka të ngjarë të kujdeset mirë për biznesin tuaj, kështu që lërini të ndërmarrë disa përgjegjësi të pavarura. Ata që kanë humbur vendet e punës do të arrijnë të gjejnë punë në kompani të mira. Financat tuaja do të rriten pasi një familjar mund t’ju dërgojë të ardhurat e tyre. Mos lejoni që incidentet e kaluara të luajnë në mendjen tuaj, pasi mund të sjellë mendime negative. Bëni fitnesin qëllimin tuaj kryesor.

Dashuria: Frenoni mënyrat tuaja dominuese, nëse doni të vazhdoni me marrëdhënien aktuale.

Numri me fat: 9

Virgjëresha (24 Gusht-23 Shtator)

Me shefin larg, ju mund të kaloni një kohë të mirë në zyrë me kolegët. Dalja jashtë me shokët dhe shoqet do ju largojë vëmendjen nga studimet, prandaj përpiquni t’i shmangni sa më shumë këto dalje dhe ruani fokusin tuaj. Një fluturimi jashtë vendit për të kaluar kohë me një të dashur është e mundur për disa prej jush. Ndihma që i jepni të tjerëve shpërblehet gjithmonë, kështu që ngulitni këtë zakon dhe ndihmoni të tjerët.

Dashuria: Bashkëshorti juaj do t’ju vijë në ndihmë në kohën kur ju keni më shumë nevojë.

Numri me fat: 22

Peshorja (24 Shtator-23 Tetor)

Disa prej jush mund të presin të dalin në pension pas një karriere të suksesshme dhe të plotë. Mbani kontakte me miqtë tuaj të shkollës/ kolegjit, pasi miqësi të tilla janë më të qëndrueshme. Të qenit i preferuari i prindërve ka avantazhe të dallueshme ndaj vëllezërve dhe motrave të tjerë, të cilët më mirë se ju e dinë këtë! Duke u djersitur rregullisht në një palestër do t’ju ​​mbajë në gjendje të mirë fizike. Sigurohuni që paratë tuaja të mos bllokohen duke investuar në një pronë.

Dsahuria: Një gjest dashamirës nga i dashuri ka të ngjarë të fitojë më shumë zemrën tuaj.

Numri me fat: 2

Akrepi (24 Tetor-22 Nëntor)

Një ditë e mrekullueshme parashikohet për ata nën këtë shenjë. Një njohje interesante mund të ndodhë për ata profesionistët që punojnë. Studentët ka të ngjarë të shkëlqejnë në lëndën e tyre të preferuar. Disa sportistë mund të kenë mundësi të reja për të shfaqur kalibrin e tyre. Ju mund të blini një copë tokë me një çmim të ulët.

Dashuria: Partneri mund të mos jetë në kornizën e duhur për të qenë romantik sot, respektoni gjendjen e tij.

Numri me fat: 8

Shigjetari (23 Nëntor-21 Dhjetor)

Ju jeni betuar se do të qëndroni në formë dhe do të bëni gjithçka për në stërvitjen tuaj në palestër. Mos u tregoni të hapur dhe të mbroni një kauzë të humbur, nuk do t’ju sjellë asgjë tjetër përveç telasheve. Ata që ëndërrojnë të studiojnë jashtë vendit mund të kërkojnë për një hua arsimore. Do të kurseni mjaftueshëm për t’u nisur për një pushim të shkurtër me familjen. Dhënia e një prone me qira mund të bëhet një burim i vazhdueshëm i të ardhurave.

Dashuria: Një takim me të dashurin nuk mund të materializohet për shkak të angazhimeve tuaja të punës.

Numri me fat: 4

Bricjapi (22 Dhjetor-21 Janar)

Situata juaj financiare mund të goditet nëse vazhdoni të investoni në skema të pasurimit të shpejtë. Ata që punojnë nga shtëpia mund të vendosin të udhëtojnë dhe ende të qëndrojnë të lidhur me punën. Ju mund të keni nevojë të këshilloni një vartës për ta rritur në fushën. Një i afërm i largët mund të vijë dhe të qëndrojë me ju për disa ditë.

Dashuria: Njohja me dikë në një festë do të jetë emocionuese, por mos nxitoni të hyni direkt në një lidhje.

Numri me fat: 11

Ujori (22 Janar-19 Shkurt)

Paratë që keni grumbulluar së bashku mund t’ju vijnë në ndihmë në rast urgjence. Ka të ngjarë që t’i përmbaheni rutinës tuaj të fitnesit, pavarësisht orarit tuaj të ngarkuar të punës. Jini pak më bindës në punë, nëse doni që ekipi juaj të përmbushë afatin e projektit. Është gjithmonë më mirë të bëni një pushim nga studimet për tu rinovuar dhe për të filluar nga e para. Shmangni marrjen e rreziqeve gjatë vozitjes. Problemet e parkimit në lokalitetin tuaj kanë nevojë për zgjidhje urgjente.

Dashuria: Edhe nëse jeni larg dhe udhëtoni, platformat dixhitale gjithmonë mund t’ju ​​mbajnë të lidhur.

Numri me fat: 1

Peshqit (20 Shkurt-20 Mars)

Do të fitoni mjaftueshëm për të financuar një kurs të shtrenjtë për fëmijën tuaj. Disa ushtrime që ju nuk jeni përgatitur mund t’ju bien në provim dhe do ju shqetësojnë, por përpiquni që kjo mos t’ju pengojë nga përgatitja e plotë për provimet përfundimtare. Një ofertë e mirë për pronën tuaj mund të jetë e vështirë të injorohet, kështu që mendojeni mirë. Blerja e një sendi luksoz do të jetë mjaft e kënaqshme për ju. Puna urgjente mund t’ju detyrojë të anuloni një udhëtim që e kishit planifikuar me përpikëri.

Dashuria: Lidhjet romantike forcohen nga respekti dhe kujdesi reciprok; mos harroni se.