Dashi-Marrëdhëniet e çiftit do të jenë mjaft të mira, edhe nëse nuk do të ketë momente emocionuese. Do të ndjeni pak lodhje për shkak të problemeve të jashtme. Në punë pengesat dhe ndryshimet e vazhdueshme e të papritura mund t’ju vënë në telashe.

Demi-Fillimi i ditës do t’ju vërë përpara zgjedhjeve që duhet të bëhen detyrimisht. Do të jetë dita e surprizave, shumë komplekse nga pikëpamja sentimentale. Vështirësitë e punës do të rriten dhe bashkëpunimi profesional duket se ka mbaruar.

Binjakët-Venusi mbetet aleat dhe për jetën e saj emocionale. Më e keqja ka kaluar për çiftet që kanë pasur krizë. Në punë, jini kokëfortë dhe ambicioz, Urani përshpejton aktivitetet sipërmarrëse, nëse mbillni mirë, do të korrni një rezultat të kënaqshëm.

Gaforrja-Është një periudhë e mirë për ata që janë në çift, dikush mund të vendosë të marrë një hap shumë të rëndësishëm, si bashkëjetesa ose martesa. Në punë do të keni shumë për të bërë, ka një sërë problemesh për të zgjidhur që duket se nuk përfundojnë kurrë.

Luani-Me përplasjen e Diellit dhe Mërkurit në shenjë nuk do të ketë ndonjë perspektivë tërheqëse për marrëdhëniet në çift, ndaj më mirë mbani një qëndrim neutral. Mos e nënvlerësoni mbylljen e një marrëdhënieje profesionale, por gjithsesi mund të kërkoni diçka më të mirë.

Virgjëresha-Ditë e vështirë për disa situata familjare, por edhe në marrëdhëniet në çift do të ketë momente tensionesh. Ndonjëherë, konfliktet janë të pashmangshme. Sektori i punës jep shenja të rimëkëmbjes dhe me Saturnin, mjedisi profesional do të jetë i favorizuar.

Peshorja-Çështjet e zemrës paraqiten problematike sot, ndaj yjet këshillojnë që të mbani një pozicion neutral. Qëndroni të tërhequr dhe mos u përfshi në debate. Në punë do të keni përkrahjen e planetëve për të kryer projekte më komplekse, guximi dhe dinakëria ju ndihmon.

Akrepi-Venusi do të ndikojë të kaloni momente jo shumë interesante në çift. Ndoshta është më mirë të kaloni disa kohë vetëm. Në punë përfitoni nga momenti për të filluar bashkëpunime të reja, dialogët do të jenë nxitës.

Shigjetari-Dashuria ju buzëqesh. Nëse keni diçka negative për të thënë, mos e bëni tani, që të mos shkatërroni ditën. Në fushën profesionale mund të përfshiheni tërësisht në një periudhë harmonie, shumë e favorshme për nxitjen e karrierës.

Bricjapi-Jepuni rëndësi më të madhe ndjenjave. Beqarët do të fluturojnë lart me imagjinatën dhe tani ndjejnë nevojën për të realizuar disa dëshira. Në punë performanca do të jetë e pakrahasueshme, shumë të reja ju presin. Udhëtime biznesi në horizont.

Ujori-Një periudhë magjike për jetën sentimentale. Do të përjetoni ndjenja të thella dhe nuk do të ndjeni nevojën për diçka tjetër. Në punë do të ketë shumë projekte të rëndësishme të cilat mund t’i realizoni me bashkëpunimin e atyre që ndajnë të njëjtin qëllim.

Peshqit-Momente të bukura me Plutonin në shenjë që stimulon pasionin. Çiftet do të gjejnë mirëkuptimin. Beqarët do të jenë joshës, ndoshta do të arrijnë të krijojnë një lidhje. Kohë e mirë për të marrë frenat e karrierës suaj, Mërkuri do t’ju tregojë rrugën e duhur.