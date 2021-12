Dashi- Hëna në Ujor ngre humorin dhe favorizon në çdo drejtim. Megjithatë lëkundjet e humorit dhe shpërqendrimet e vogla irrituese mund t’ju bëjnë të keni një mosmarrëveshje me partnerin. Komunikimi është i tendosur. Është më mirë të dilni dhe të bëni diçka argëtuese.

Demi- Parashikimi qiellor në këtë prag festash është pozitiv. Vetëm Marsi në orbitë të kundërt me shenjën e Akrepit ju kundërshton dhe ju fton të mos e teproni me qëndrimet ndonjëherë radikale në familje. Çfarëdo që të krijoni ose zbuloni do të tërheqë shumë vëmendje pozitive.

Binjakët- Pozicioni i Jupiterit në shenjën e Ujorit ju nxit sot të hiqni dorë nga çdo trishtim. Jepini vetes buzëqeshje dhe humor. Ky është një moment i shkëlqyer për të paraqitur para botës gjithçka që keni bërë. Ndiheni veçanërisht novatorë dhe duhet ta shfrytëzoni sa më shumë këtë çast.

Gaforrja- Të gjithë planetët nxisin gëzimin pasi ekziston një marrëdhënie shumë e lumtur midis Neptunit dhe Marsit, që ndodhen tani midis shenjës së Peshqve dhe asaj të Akrepit. Kjo është një ditë shumë e mirë për të punuar drejt përfitimeve financiare qoftë për ju ose për një çështje që do të thotë shumë për ju.

Luani- Ditë para festave mund të përjetoni një kërcitje për temperamentin tuaj të zjarrtë dhe të guximshëm. Marsi edhe pse negativ te Akrepi ju ndez me entuziazëm, për t’u projektuar në çdo situatë dhe në çdo mjedis që jeni, veçanërisht nëse i përkisni dhjetëditshit të tretë. Mund të jetë e vështirë të ndani frikën nga realiteti.

Virgjëresha- Kuadri yjor i muajit dhjetor zhvillohet në sfondin e një gjendjeje shumë më nervoze se zakonisht. Megjithatë, mos u shqetësoni! Me virtytet tuaja të mëdha të organizimit praktik gjithmonë veproni shumë mirë dhe pa u lodhur shumë. Afërdita në Bricjap është në krahun tuaj sot.

Peshorja- Gjithçka po bëhet më e qartë dhe qielli tani është pastruar. Dielli, Mërkuri, Jupiteri dhe Saturni janë gati t’ju buzëqeshin dhe t’ju ofrojnë një shpirt të lumtur që do t’ju shoqërojë gjatë gjithë këtij momenti feste. Është e rëndësishme që të ruani këtë rritëm deri në fund të muajit.

Akrepi- Konfigurimi planetar është mjaft i mirë për ju sot. Do të ketë vetëm një mënyrë për të harmonizuar botën e interesave tuaja profesionale dhe lidhjet familjare apo angazhimet konkrete të përditshme. Ndonjëherë nuk është aspak e lehtë, megjithatë këtu ju ndihmon mendja juaj e mprehtë.

Shigjetari- Këto ditë para festave jeni në gjendjen më të mirë psikofizike. Marsi në shenjën e Akrepit dhe gjithashtu Afërdita në Bricjapin fqinj ju shikojnë me dashamirësi duke ju përgatitur për ditë plot ngjarje. Ata që janë përfshirë në arte dhe shkencë mund të fillojnë me projekte të reja.

Bricjapi- Bëhuni gati për festa plot aktivitete, pasi Neptuni në shenjë ju jep energji për të qenë shumë të angazhuar edhe me festat familjare. Por në anën tjetër, mundohuni që të jeni super tolerantë nëse lindin diskutime në çift dhe tregohuni sa më pozitivë. Nuk duhet ta teproni as me shpenzimet.

Ujori- Urani në shenjën e Demit ju bën të ndiheni pak nervozë në shtëpi dhe jashtë saj, veçanërisht nëse keni lindur midis 29 janarit dhe 4 shkurtit. Kujdes mos u ekspozoni shumë edhe në rrethin miqësor. As mos u përfshini në debate të ashpra politike. Kjo është një ditë e mirë për të bërë plane.

Peshqit- Një kuadër mjaft pozitiv i yjeve ju përgatit shpirtërisht për festa. Një marrëdhënie e shkëlqyer astrologjike midis Venusit dhe Neptunit që ndodh midis planetit tuaj të zgjedhur dhe Bricjapit të guximshëm. Qëndroni të përqendruar në mënyrë që të shfrytëzoni sa më shumë energjitë planetare./