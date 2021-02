Qeveria holandeze njoftoi jë zgjatje deri më 15 mars të shtetrrethimit aktual në vend, një masë që synon luftimin e përhapjes së COVID-19.

“Qeveria do të njoftojë më 8 mars nëse ora e ndalimit do të zgjatet sërish përtej mëngjesit të 15 marsit, që korrespondon me ditën e parë të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare”, tha kryeministri Mark Rutte në një konferencë shtypi.

Në fuqi nga ora 21:00 deri në 04:30, shtetrrethimi, i pari në Holandë që nga Lufta e Dytë Botërore, u zgjat për herë të parë deri më 2 mars.

“Tani për tani, ne jemi akoma në një fazë tepër të vështirë”, shtoi Rutte, duke shtuar se një valë e tretë, sipas ekspertëve, është e pashmangshme.

Sidoqoftë, qeveria ka njoftuar një lehtësim të vogël të masave të caktuara në vend, përfshirë rihapjen e parukerive.

Mbyllja e bareve, kafeneve dhe restoranteve mbetet në fuqi.

Të ashtuquajturat dyqane jothelbësore, gjithashtu të mbyllura, tani do të mund të hapen me një numër të kufizuar klientësh.