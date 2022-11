Kampionati Botëror në Katar do të fillojë sot me ndeshjen Katar-Ekuador dhe do të përfundojë më 18 dhjetor, ndërsa shumë kombëtare synojnë që në fund të arrijnë të fitojnë ndoshta trofeun më të rëndësishëm në futboll, transmeton Gazeta Metro.

Trofeu i Kupës së Botës peshon hiç më pak se 6,175 kilogramë dhe është i përbërë nga 18 karatë, vlera e tij sillet rreth 161,000 dollarë amerikanë.

Ky trofe ishte paraqitur për herë të parë në Kupën e Botës të vitit 1974 pasi FIFA kishte kërkuar të zëvendësoi trofeun e mëhershëm dhe është i punuar nga artisti italian, Silivo Gazzaniga.

Italiani e kishte përshkruar trofeun si linjat që dalin nga bazat, duke u ngritur në spirale dhe të shtrira për të marrë botën.

Nga tensionet e jashtëzakonshme dinamike të trupit kompakt të skulpturës ngrihen figurat e dy atletëve në momentin e fitores.

Kampione në fuqi është Franca e cila në vitin 2018 mposhti në finale Kroacinë me rezultat 4-2 dhe kështu fitoi për herë të dytë në historinë e saj Kupën e Botës.

Ndërsa, shumë lojtarë e kanë në ëndërr që të paktën një herë të shpallen kampion bote me kombëtaret e tyre i cili llogaritet edhe një ndër sukseset më të larta për një futbollist gjatë karrierës së tij.