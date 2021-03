Njerzit e vet i thon Dervish a po pusho pak ” se i

kishte ardh koha e pushimit” (pa dit qe kan me

i ardh njerz ai parashikonte ca ka me u ba) JO thot kan mem ardh 5 veta mem takue dhe

skam qysh flej, kur u ban 30 minuta erdhen ata

nga Shkodra hyn mrena, dhe ju thot cfar e MIRE

ju ka pru?, Shkodrani thot kemi ardh per hall

kshu kshu 2 djem me kan lind jan paralizue kan

jetue 4-5 vjet dhe m’kan vdek qe te 2, tani kam ciken e vogel 4 vjece te paralizume edhe

kjo rrezik me vdek, buzeqesh Dervishi me

dashamirsi, dhe porsit Dervishi Luzha, te me

tregojn Nana e fmis thot, JO thot ai, Dervishi

pergjigjet- ma mir se nana nuk ja qan hallet

femis t’vet kerrkush, dhe i tregon nana FIE PER PE, MIRE thot Dervishi ket fat-keqsi po jau

hedhim MALEVE, atje larg pra ishte kuptimi qe

u nis shpresa e hajrit, dhe i thot Dervish Luzha

ti mrena 2-3 vjetsh kie me ardh 3 her mem

takue mue, mas 6 mujsh ju sherue cika e

vogel, mas 1 viti erdh e takoj Shkodrani heren e 2t se i kishte dhan porosi, dhe i lindi djali i

pare, dhe mas 2 vjetsh erdh prap e takoj dhe i

lindi djali i 2t, at’her e kuptoj Shkodrani ardhja 3

her qenka tre gzime familjare..