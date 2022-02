Fillimi i muajti mars është data që ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka dhënë për rivlerësimin e masave antiCovid, që janë në fuqi në vend. Gjatë vizitës së kësaj të shtume në qendrën shëndetësore të Vorës, ministrja u shpeh se situata epidemiologjike është duke u vlerësuar, një incidencë e cila deri më tani është në ulje.

“Jemi duke vlerësuar me shumë kujdes situatën epidemiologjike, kemi indikatorë të përmirësuar, një incidencë e cila është në ulje, por sa i përket rasteve aktive vijojmë të kemi dhe duhet të tregojmë kujdes. Duke shpresuar që do të jemi në indikatorë të përmirësuar, do të rivlerësojmë masat në dy javët e para të muajit mars”, tha Manastirliu.