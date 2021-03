Të jesh blogere sot është punë me kohë të plotë, por në të njëjtën kohë duhet ta bësh me shumë dashuri dhe të mos e shohësh si “detyrim”. Nëse po kërkoni të krijoni një llogari Instagrami që do t’ju bënte të famshëm dhe pse jo blogerë në një moment të dytë, niseni nga profili juaj.

Kujtojini vetes se ai duhet të jetë marka juaj personale dhe si e tillë ka nevojë për identitet dhe stil të veçantë! Kjo është diçka që e keni ose jo, ndërsa këshillat për të shtuar ndjekësit mund t’i merrni më poshtë, por mos harroni: Përmbajuni dhe përshtatini me stilin tuaj!

Lule, lule, lule!

Pavarësisht si janë kompozuar, ato do duken gjithmonë bukur. Këshilla jonë është që t’i shkrepni nga sipër në një sfond të bardhë, në mënyrë që të dalë në pah ngjyrat e shumëllojshme.

Ji vetvetja!

Kujdes me dritën. Fotot duhet të kenë bardhësi!

Fotografitë e prapaskenave ruajini për t’i postuar në Instastory

Bëni pyetje!

Përdorni filtra të thjeshtë