Hailey Bieber thotë se bashkëshorti Justin Bieber “po përmirësohet çdo ditë” mes diagnozës së tij të sindromës Ramsay Hunt.

“Ai po ecën shumë mirë… ai po ndihet shumë më mirë dhe padyshim që ndodhi një situatë shumë e frikshme dhe e rastësishme”, tha modelja gjatë paraqitjes së saj të ftuar në “Good Morning America” të mërkurën“Ai do të jetë plotësisht mirë, dhe unë jam mirënjohëse që ai është mirë.”

Duke folur për trajtimin e diagnozës së tij vetëm tre muaj pasi u dërgua me urgjencë në spital vetë, Hailey shpjegoi se ata ishin në gjendje të gjenin “të mirën” në gjithë situatën.

“Të kalosh shumë publikisht para shumë njerëzve, thuajse të detyron të përballesh me atë që po ndodh, në mënyrë që njerëzit të kuptojnë se çfarë po kaloni. Në fakt mendoj se hapi shumë biseda të rëndësishme dhe mahnitëse,” shpjegoi Hailey.

“Ju jeni aty për njëri-tjetrin dhe po e mbështesni njëri-tjetrin dhe ju lidh vërtet në këto kohë.”

Në fillim të kësaj jave, Justin-it iu desh të anulonte dy nga koncertet e tij në NYC pasi pati paralizë në anën e djathtë të fytyrës për shkak të një çrregullimi të rrallë neurologjik.

Sindroma Ramsay Hunt fillon me një skuqje të dhimbshme rreth veshit, në fytyrë ose në gojë, sipas spitalit Mount Sinai të Nju Jorkut.

“Siç mund ta shihni,nuk mund të buzëqesh në këtë anë të fytyrës sime”,rrëfeu këngëtari i “Peaches” në një video në Instagram të postuar të premten e kaluar.

“Do të përmirësohem dhe po i bëj të gjitha këto ushtrime të fytyrës për ta kthyer fytyrën në normalitet dhe do të kthehet në normalitet”, siguroi ai fansat. “Është vetëm cështje kohe, dhe ne nuk e dimë se sa do të zgjasë, por do të jetë mirë. Unë kam shpresë dhe i besoj Zotit dhe besoj se kjo ndodhi për një arsye.”

Të hënën, Justin ndau një tjetër përditësim me fansat, duke thënë se ai tashmë ishte më mirë pasi ishte mbështetur në besimin e tij.