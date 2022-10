Erling Haaland është duke e vazhduar një seri fantastike të golave.

Sulmuesi norvegjez shënoi edhe gjatë fundjavës që shkoi ndaj Brightonit.

Kjo nënkupton se, nëse vazhdon me ritëm të njëjtë, ish-futbollisti i Salzburgut dhe i Borussia Dortmundit mund ta thyejë rekordin e golave brenda një sezoni të Premierligës në muajin shkurt.

Përfaqësuesi norvegjez arriti në kuotën e 17 golave për Manchester Cityn këtë edicion në kampionatin anglez.

E nga kalkukimet e bëra nga “Offers.bet”, nëse ai e vazhdon mesataren prej 1,55 golash për ndeshje, Haaland do ta thyejë rekordin e Salahut për më së shumti gola në 38 ndeshje të Premieligës, që është 32 gola, pas vetëm 22 xhirosh të zhvilluara.

Kjo nënkupton se, përkundër faktit se Premierliga do të pushojë për gjashtë javë gjatë Botërorit, ai do ta thyejë rekordin më 25 shkurt, kur ekipi i Pep Guardiolës do të përballet me Boyrnemouthin.

Ndërkaq, Dixie Dean e mban rekordin për më shumti gola të shënuar në futbollin anglez, 60 sosh, por para themelimit të Premirligës, respektivisht në sezonin e largët, 1927/28.