Një përplasje e fortë është zhvilluar në rrjetet sociale, mes Pep Guardiola dhe Javier Tebas. Tekniku i Manchester City e kishte kritikuar drejtuesin spanjoll në një intervistë televizive: “Tebas di gjithçka, më shumë se kushdo tjetër … Ka një menaxhim më të mirë në Premier League, shihet edhe në Azi”. Nuk ka vonuar përgjigja e presidentit të La Liga, që është me tone edhe më të forta: “Njerëzit e City Group nuk janë investitorë, ata janë shkatërrues parash që krijojnë inflacion. A do të kishe fituar kaq shumë tituj pa dopingun ekonomik?”, ka pyetur me akuzë numri 1 i kampionatit spanjoll.

Për të ndezur sherrin ka shërbyer intervista me Tv3 Catalunya e Guardiolas, aspak i këndshëm me Tebas. Të dy nuk e pëlqejnë njëri-tjetrin dhe numri 1 i La Liga sapo mundet, kapet me sheikët në krye të City dhe PSG, fajtorë se shpenzojnë si të duan. “Tebas di gjithçka, më shumë se kushdo tjetër… Ekziston një menaxhim më i mirë në Premier League, mund të shihet edhe në Azi. Të mësojnë nga aty si punohet dhe ndoshta Barça, Madrid, Atletico, Valencia do të kenë të gjitha më shumë burime për të qenë në gjendje të bëjnë investimet që duhet të bëjnë”.

Polemika më pas u zhvendos në Twitter, një zonë jo shumë e frekuentuar nga trajneri katalanas. “Pep, unë mësoj nga Premier çdo ditë, do të ishte mirë nëse ata do të të mësonin diçka në lidhje me makroekonominë e futbollit, efektet e klubeve në inflacionin e pagave, demografinë, depërtimin në TV me pagesë, Kinën… e për shfajësimin nga CAS do të kemi lajme të reja (referenca është për anulimin e skualifikimit 2-vjeçar të qytetit për shkelje të Fair Play Financiar)”.

Përgjigja e Guardiola hedh më tej karburant në zjarr. “Javier, shiko kampionatin spanjoll të dy dekadave të fundit: shumë kampionë nga Barça dhe Madridi. Kaq shumë. Finalistë të Champions me Valencian dhe Atleticon. Shumë Europa League me Sevilla si dominuesi i madh i turneut dhe i fundit Villarreal. Europiani me Luis Aragones, Kupa e Botës dhe një Europian tjetër me Vicente del Bosque. Messi dhe Cristiano Ronaldo që bënë gjëra që nuk i kemi parë kurrë më parë dhe që nuk do t’i shohim më kurrë. Unë nuk e kuptoj makroekonominë, demografinë, depërtimin në TV me pagesë ose Kinë. Për këtë je ti, të na thuash pse jemi akoma kaq larg nga Premier League pas dy dekadave të pabesueshme të futbollit spanjoll. Përse nuk na e thua dhe e zgjidh situatën?”.

Tebas u përpoq t’i jepte fund duke u përgjigjur në katalanisht. “I dashur Pep, meqenëse nuk e ndiqni nga afër temën, do t’jua shpjegoj. Siç mund ta shihni, vitet e fundit ne kemi mbyllur hendekun me Premier. La Liga ka shitur të drejtat e saj televizive në mënyrë qendrore për vetëm shtatë vjet, ndërsa Premier e ka bërë këtë për tridhjetë. Për më tepër, Mbretëria e Bashkuar ka njëzet milion banorë më shumë se Spanja. Ne rritemi çdo vit, klubet tona kanë pasur fitim për shtatë vjet. Ne duhet të shqetësohemi më shumë për City Group, i cili ka grumbulluar një miliard humbje në sezonet e fundit. Ata nuk janë investitorë, ata janë shkatërrues parash që krijojnë inflacion. A do të kishit fituar kaq shumë tituj pa dopingun ekonomik? “.