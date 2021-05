Pas 2-1 të fiksuar në Paris, Pep Guardiola është një hap larg finales së Champions League, e treta në karrierën e tij. “Dëshira për të arritur në finale është e madhe, nuk kemi qenë këtu kurrë më parë, ne duhet të qëndrojmë të përqendruar në veten tonë, të qëndrojmë të bashkuar në momente të vështira, të vuajmë së bashku. Duhet të përpiqemi sa më shumë që të jetë e mundur për të imponuar lojën tonë. Duhet të mbrojmë mirë, të jemi të durueshëm dhe të përpiqemi të shënojmë”. Në lidhje me Mbappé, tekniku katalanas nuk ngatërrohet nga lajmet që vijnë nga Parisi: “Ai do të luajë”.

Për teknikun spanjoll është e ndaluar vetëkënqësia tek fitorja e ndeshjes së parë. “Paris Saint-Germain është një ekip i jashtëzakonshëm, të gjithë e dinë. Mund të kthejë rezultatin përmbys – shtoi katalanasi – Sigurisht që i kam parasysh cilësitë e tyre, por në të njëjtën kohë jam i vetëdijshëm se sa të mirë mund të jemi. Nesër duhet të zbresim në fushë me frymën e ndeshjes së parë. Nuk është e komplikuar “.

City bëri shah mat në ndeshjen e parë me një pjesë të dytë super. “Nuk mund të luash 90 minuta siç kemi luajtur ne në pjesën e dytë. Kjo nuk do të ndodhë, do të jetë e vështirë, ne do të vuajmë. Jam i sigurt që do të reagojmë mirë dhe do të imponojmë lojën tonë. Vjen nga brenda, vizualizon atë që duhet të bëjmë. Nuk është ndryshe nga ajo që kemi bërë në tetë muajt e fundit, nuk kërkojmë ndonjë gjë të veçantë. Është vërtet e vështirë, Premier League është në të njëjtin nivel me PSG, madje edhe në Champions League gjithmonë luan ndeshje të komplikuara”.