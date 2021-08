Një grua e quajtur Kathleen Roberts pretendon se është martuar me fantazmën e Michael Jackson.

Në një intervistë për “Daily Star”, Roberts rrëfeu se këngëtari i propozoi asaj me një unazë fejese rozë. Gjithashtu, ajo tregoi se ata të dy hanë së bashku dhe Michael i pëlqejnë shumë biskotat.“Atij i pëlqen të hajë në mua. Ai i do biskotat. Jackson flet shumë më tepër nga sa prisja si një fanse e mëparshme. Por më tremb me vizionet merimangë dhe vizionet e kufomës së vdekur nëse e puth ose përpiqem të filloj romancën fizikisht”, u shpreh Kathleen.Gjithashtu ajo pretendon se është Marilyn Monroe e rimishëruar.