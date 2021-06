Ende pa kaluar ethet e një pandemie, Shqipëria po përballet me një tjetër kërcënim shëndetësor.

Pavarësisht masave parandaluese të marra, pasi gripi i shpendëve mbërriti në vendet fqinje, H5N8 ka depërtuar edhe në Shqipëri. Mbrëmjen e së martës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka konfirmuar tri rastet e para të identifikuara në shpendë të oborrit në tri zona: Fushë-Krujë, Dajt dhe Bujan. Pasi janë eliminuar rastet e konfirmuara, bashkë me ato të dyshuara, ekspertët e Ministrisë së Bujqësisë kanë hartuar një paketë masash për ndalimin e përhapjes së mëtejshme të këtij virusi.

MASAT

Nuk ka qenë temë dite, por alarmi për “Gripin e Shpendëve” ka muaj që është ngritur. Është Organizata Botërore e Shëndetit të Kafshëve ajo që ka sinjalizuar Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vëmendje të shtuar ndaj këtij virusi, pasi preku disa vende të rajonit e më gjerë. Kjo bëri që ministrja Milva Ikonomi me grupin e ekspertëve të hartonin një plan masash, të cilat nuk arritën ta mbanin Shqipërinë të izoluar ndaj H5N8. “Së pari, u bë ndalimi i hyrjes të shpendëve në territorin e vendit tonë nga vendet që kanë konfirmuar praninë e sëmundjes. Pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural është ngritur Qendra Kombëtare e Krizës për drejtimin dhe koordinimin e planit të veprimit”, thuhet në komunikatën e Ministrisë për mediat mbi masat e marra para se të konstatoheshin rastet e para. Tanimë, masat parandaluese janë të tjera dhe më strikte.

“Në vijim, Urdhri i ministrit ndalon në rang kombëtar tregtimin e shpendëve të gjallë në mjediset e hapura dhe në tregjet e kafshëve të gjalla. Lejohet lëvizja e shpendëve me destinacion thertoret, të shoqëruar vetëm me certifikatë shëndetësore veterinare”, cit-ohet në njoftimin ku nënvizohet se produktet dhe nën- produktet e shpendëve të prekur nuk paraqesin rrezik për shëndetin e konsumatorëve. Sidoqoftë, rekomandohet respektimi i higjienës dhe gatimi në temperatura të larta të të gjitha produkteve me origjinë shtazore.