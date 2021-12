Deputetja e PD, Grida Duma ka folur nga Pallati i Kongreseve ku po mbahet Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike i thirrur nga Kryetari i shkarkuar Lulzim Basha, ajo ka theksuar në një intervistë për Abc se në mbledhjen e djeshme të Kryesisë nuk ka pasur debate por një diskutim.

Pas përjashtimit nga grupi në shtator, në mbledhjen e Kryesisë së PD-së, n/kryetari Enkelejd Alibeaj propozoi që në strukturat qendrore të PD-së të mos ketë asnjë individ që është shpallur “non grata”. Shënjestra ishte e qartë, Sali Berisha.

Lidhur me këtë Grida Duma ka theksuar se do të jetë Kuvendi që do të votojë për Berishën dhe do të vendosë për të.

E pyetur për një përjashtim të mundshëm të Sali Berishës, Grida Duma është shprehur se :

“Pritet të votohet. Kjo ka ndodhur me pezullimin e tij. Fakti që Berisha nuk e pranon këtë është çështje personale e tij. Është e rëndë për të se ka 30 vite, ai njëri që qeverisë opozitën apo pushtetin. Nuk ka vendim më të mirë se vota e Kuvendit. Ndodhi me vetëpërjashtimin e tij kjo situata për Sali Berishën” tha Duma.