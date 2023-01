Ministrja Belinda Balluku është pyetur sot gjatë konferencës së gazetarëve lidhur me supergrabitjen nga Rozeta Dobi në banesën e ish-shefes së kabinetit të ish-zv.kryeministrit Arben Ahmetaj, Alda Klosi.

Ajo tha se është shumë e zënë dhe ka pak kohë për fëmijët e saj, dhe se nuk merret me këto lajme.

“Jam shumë e zënë dhe me del pak kohë të shikoj me fëmijët e mi e jo më me lajme e të di kush është ish-shefja e paraardhësit tim.. Dua t’ju kujtoj një fakt që PS dhe Rama janë iniciatorë dhe udhëheqësit të reformës në drejtësi. I bëjmë thirrje drejtësisë të bëjë punën e vet pa dëgjuar askënd”, tha ajo.