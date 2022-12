Protagonisti që nuk e pret: Gonçalo Ramos vendosi të bëhet i “madh” dhe mahniti botën në Katar. Nata e shenjtërimit? Herët për ta thënë, por mbetet fakti që sulmuesi 21 vjeçar ka zgjedhur mënyrën më të mirë për t’u prezantuar në futbollin e madh. Një trigolësh kur të gjithë sytë ishin tek ai që e bëri Cristiano Ronaldon të ulet në pankinë. Sulmuesi i Benfica, në paraqitjen e tij të parë si titullar për kombëtaren, i ktheu besimin trajnerit Fernando Santos, me një paraqitje fantastike.

Një mbrëmje perfekte ndaj Zvicrës në 1/8, por me sinqeritet për të evidentuar njeriun që të gjithë mendojnë se po sfidon: “Nuk di çfarë të them, po jetoj një ëndërr. Po e shijoj këtë moment, gjithçka po ecën shpejt. Tani le të fokusohemi në ndeshjen e radhës. Ne po punojmë për të dhënë më të mirën. Cristiano Ronaldo është kapiteni ynë, ai gjithmonë përpiqet të na ndihmojë. Flet me mua, ashtu siç flet me të gjithë”, tha Gonçalo Ramos.

Gonçalo Ramos ka shënuar gjithmonë gola në karrierën e tij të re. Shpërthimi erdhi në sezonin 2021-2022 kur Benfica vuri bast për të. 46 paraqitje dhe 8 gola, një në Anfield Road kundër Liverpool në Champions League. Tashmë ai është një pikë fikse e luzitanëve që, pas Darvin Nunez, i kanë besuar çelësat e sulmit. Shifrat flasin vetë: 14 gola në 21 ndeshje, një në çdo 103 minuta.