Parisi tani mund të ëndërrojë. Revanshi i finales së vitit të kaluar u konsumua me mjete jo të përshtatshme për futbollin e Pochettino, por të shkosh përpara në Champions League vlen më shumë se çdo koherencë taktike. PSG u desh të përballonte me invazionin e parashikueshëm bavarez dhe e bëri këtë duke përdorur një armë që demonstron se sa të pakufishme janë potencialet teknike të një skuadre që tani ka mundësinë e shkëlqyer për të marrë në shtëpi atë kupë që i shpëtoi një vit më parë vetëm për nga goli i Coman.

Me pak fjalë, Paris Saint Germain nuk është vetëm një ekip i aftë të marrë përsipër lojën duke u përpjekur të përfitojë nga aftësitë sulmuese të kampionëve të saj. Në kthim me bavarezët ajo u mbështet në kundërsulm, duke e lënë ekipin e Flick të dilte përpara, duke sulmuar me Chupo-Moting dhe Muller të mbështetur në qendër nga Alaba dhe në krahë nga Sané dhe Coman dhe nga mbivendosja e Pavard dhe Davies, për ta goditur më pas me veprime të shpejta e të cmuara nga starti supersonik i Mbappé i nxitur nga teknika e Neymar, Di Maria dhe Draxler. Tri shtylla dhe shumë mundësi nuk ishin të mjaftueshme për të gjetur golin, por ata e bënë Neuer të dridhej në më shumë se një rast.

Nuk ekziston vetëm loja e pozicionit për Pochettinon dhe përdorimi i kundërsulmit, madje edhe në fushë të hapur, është një armë shtesë që demonstron një fleksibilitet themelor për të arritur qëllime të mëdha. Mësimi i humbjes në shtëpi kundër Lille, që mund të rrezikojë kampionatin e parisienëve, u kuptua nga ish-tekniku i Tottenham, i cili, me atë rast, kishte përdorur një sistem loje, në fazën sulmuese, me dy lojtarë qendrorë të ndihmuar nga Paredes, plus Gueye para tyre dhe deri në gjashtë lojtarë (përfshirë dy anët mbrojtëse) që mbulonin gjysëmfushën e kundërshtarit. Rezultati shpërbleu miqtë të cilëve u mjaftoi një gol për të vendosur një hipotekë serioze në Ligue 1. Në gjysmëfinale, nëse gjejnë Manchester City, ka shumë të ngjarë që qëndrimi i PSG-së të jetë më i ngjashëm me atë të parë kundër Bayern sesa me atë të treguar ndaj Lille.