Jozefina Topalli ka reaguar pas dhunës që iu ushtrua ditën e sotme kryedemokratit Sali Berisha. Në një reagim të bërë në rrjetin social, Topalli u shpreh se ky i sotmi ishte një moment i errët për historinë 30-vjeçare të pluralizimit në Shqipëri. Më tej, ajo shtoi se ky veprim vjen pas presionit që ka ndodhur në media, pas blerjes së ish-kryetarit të PD-së, e një sërë çështjesh të tjera të cilat Topalli i rrjeshton.

REAGIMI I TOPALLIT:

Agresioni ndaj Kryetarit te opozites zotit Sali Berisha, kur ai po drejtonte nje proteste kundra pushtetit aktual, eshte nje nga momentet me te erreta ne historine 30 vjecare te pluralizmit ne Shqiperi. Ky agresion eshte vetem politik. Opozita shqiptare natyrisht nuk sjell faqen tjeter ndaj dhunes brutale te ushtruar me te gjitha format ndaj opozites shqiptare e mbi te gjitha mbi kryetarin e saj zotin Sali Berisha. Kjo vjen pas shtyrjes se gjyqit per emrin e Partise Dëmokratike. Kjo vjen pas presionit ndaj medias. Kjo vjen pas blerjes se ish kryetarit te Pd per 10 vite; kjo vjen pasi disa deputete pseudo opozitar perpiqen ne cdo forme te demtojne misionin e shenjte te opozitarizmit. Brutaliteti i pushtetit ndaj kryetarit te opozites eshte pa burrni. Agresioni ndaj kryetarit te opozites ne proteste eshte thelbi i kultures te dhumes dhe i mos pranimit te misionit opozitar! Lironi agresion. Opozita e din kush eshte frumezuesi.