Minuta paniku të vërtetë në një lokal në Fidene, një lagje në periferi të Romës, ku Sandro Scamacca, gjyshi i sulmuesit të kombëtares italiane dhe të Sassuolos, hyri në një lokal i armatosur me thikë dhe kërcënoi se do të vriste një klient, duke i drejtuar tehun disa centimetra nga fyti. Siç raportohet nga Il Messaggero, burri, 66 vjeçar, ndoshta ishte i dehur ose i ngarkuar psikologjikisht, por u arrestua nga policia për kërcënime të rënda, armëmbajtje dhe rezistencë ndaj një zyrtari publik.

Agjentët e policisë të rajonit Fidene Serpentara, të thirrur nga klientët dhe kalimtarët e rastit, fillimisht tentuan ta qetësonin me fjalë burrin dhe më pas e bllokuan me forcë. Një tjetër episod i sikletshëm që përfshin familjen Scamacca, rreth një vit pas çmendurisë së babait të lojtarit, Emiliano, i cili bastisi Trigorian i armatosur me një shufër hekuri me të cilin kishte kërcënuar të pranishmit, duke bërtitur për një takim me Bruno Contin dhe pastaj shkatërroi disa makina të drejtuesve të Romës duke marrë një denoncim për dëme të shkaktuara.