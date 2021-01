Numri i infeksioneve të reja të koronavirusit në Gjermani ka rënë ndjeshëm, sipas një matjeje shtatë-ditore, deklaroi Instituti Robert Koch (RKI) për Parandalimin e Sëmundjeve. Numri i infeksioneve të reja për 100 000 banorë brenda shtatë ditëve, e ashtuquajtura shkallë e incidencës shtatë ditore, ishte 119, më e ulta që nga 1 nëntori. Shkalla e incidencës ka rënë vazhdimisht gjatë 10 ditëve të fundit.

Ai kishte arritur nivelin më të lartë të mëparshëm në 197,6 më 22 dhjetor.

Sidoqoftë, ndryshimet midis shteteve janë domethënëse: shteti me shkallën më të lartë të incidencës shtatë-ditore është Thuringia me 225 dhe Brandenburgu me 203,3.

Bremeni ka vlerën më të ulët me 76,6.

Autoritetet shëndetësore raportuan 20 398 infeksione të reja me koronavirus brenda 24 orëve, ndërsa 1 013 njerëz të tjerë vdiqën duke e çuar numrin e të vdekurve në 49 783.

Numri i përgjithshëm aktual ka të ngjarë të jetë shumë më i lartë, pasi shumë infeksione nuk zbulohen.