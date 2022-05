Ushqimet e pasura me antioksidantë që luftojnë kancerin dhe mund të ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve janë më se të nevojshme që t’i keni afër.

Më poshtë mësoni gjashtë ushqimet që luftojnë kancerin dhe që duhet t’i keni gjithmonë në dollapin e kuzhinës, frigoriferin apo ngrirjen.

Farat Chia

Janë të pasura me proteina, shumë të shijshme dhe përmbajnë shumë antioksidantë, si kuercetin, kampferol dhe acid klorogjenik, të cilët lidhen me parandalimin e kancerit të mushkërive dhe prostatës. Farat Chia janë gjithashtu të pasura me fibra, të cilat ndihmojnë në parandalimin e kancerit të zorrës së trashë.

Resveratroli i vlefshëm nuk gjendet vetëm në verën e kuqe. Është një nga përbërësit më të studiuar që vepron kundër kancerit, duke frenuar kancerogjenezën.

Lëkurat e rrushit të kuq janë të pasura me resveratrol. Rrushi i kuq dhe i purpurt përmbajnë gjithashtu antocianina dhe katekina, dy antioksidantë shumë të fuqishëm.

Arra

Arrat përmbajnë pothuajse dy herë më shumë antioksidantë se arrat e tjera. Ato përmbajnë sasi shumë të larta të acidit alfa-linolenik, një acid thelbësor që është lidhur me një rrezik të reduktuar të kancerit të zorrës së trashë. Polifenolet që përmbajnë ndihmojnë në parandalimin e kancerit të prostatës. Është gjithashtu interesante se pjekja e tyre e bën më të lehtë që trupi të thithë lëndët ushqyese të tyre.

Angjinarja

Polifenolet në angjinare shkaktojnë vdekjen e qelizave të kancerit të gjirit dhe rektalit. Edhe pse nuk janë kurë për këto lloje kanceri, fitokimikatet që përmbajnë parandalojnë rritjen e qelizave kancerogjene. Angjinaret janë gjithashtu një burim i mirë i acidit folik, një vitaminë e rëndësishme e kompleksit B, e lidhur me një rrezik të reduktuar të kancerit të mushkërive.

Boronica

Janë të pasura me antocianina, flavonoidet që u japin ngjyrën e kuqe karakteristike. Anthocyanins janë antioksidantë të fuqishëm dhe kanë qenë të lidhura me frenimin e llojeve të ndryshme të kancerit. Krahasuar me mbi 20 fruta dhe perime të tjera ato kanë “kapacitetin total antioksidant” më të lartë.

Lakrat e Brukselit

Indolet (sulfidet) dhe izotiocianatet, molekula që gjenden në perimet krucifere, pengojnë formimin e tumoreve në fshikëz, gjoks, rektum, mëlçi dhe mushkëri. Ngrënia e më shumë perimeve krucifere është lidhur me një rrezik të reduktuar të kancerit të prostatës, mushkërive dhe gjirit. Lakrat e Brukselit janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminave C dhe K.