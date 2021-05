Ka një pritshmëri të lartë për të kuptuar se cila do të jetë e ardhmja e Cristiano Ronaldos. Ylli i Juventusit duket se mund ta përfundojë kontratën e tij me bardhezinjtë para datës së duhur. Pavarësisht kualifikimit për edicionin e ardhshëm të Champions League të arritur, fati i CR7 mbetet në dyshim dhe fjalët e tij të publikuara në rrjetet sociale sugjerojnë se mund ti ketë ardhur fundi marrëdhënies së tij me torinezët.

Pak janë skuadrat që mund të përballojnë pesë herë Topin e Artë: Psg, Manchester United dhe Sporting Lisbon duket se janë skuadrat më të interesuara, por në lidhje me kthimin me fanellën e Djajve të Kuq, ka nga ata që nuk janë në favor të lëvizjes. Gary Neville, flamuri historik i shoqërisë angleze, duke iu përgjigjur pyetjeve të tifozëve në Tëitter, ka thënë fjalën e tij për kthimin e mundshëm të Cristiano Ronaldos. “A duhet Manchester United të sjellë CR7 përsëri?”, Pyetja e shtruar nga një tifoz ka marrë përgjigjen e thatë nga ish-mbrojtësi: “E adhuroj, por më mirë të kesh kujtime të mira dhe t’i lëmë atje ku janë…”.

Në vend të një operacioni merkato që nuk duhet bërë, Neville, mes shumë përgjigjeve të dhëna tifozëve, ka dhënë edhe sugjerimet e tij për ta parë Red Devils sërisht kampion të Anglisë: “Kane, Varane dhe Sancho = titulli”, shkruajti legjenda e Manchester United mbi përforcimet e nevojshme për klubin.