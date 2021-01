Nuk do të ketë asnjë grumbullim tani për tani, Roma shkon përpara me Paulo Fonsecan. Kjo është ajo që filtron, tani për tani, nga një Trigoria e blinduar. Tani për tani, sepse Friedkin është zemëruar jo aq nga vetë eleminimi, sa nga menaxhimi i dobët i gjithë mbrëmjes së Kupës së Italisë, duke filluar me atë video që u bë virale e Pellegrinit dhe më pas Fonseca në momentin e gabimit në zëvendësimin që bëri xhiron e Europës. Një imazh, në një kohë kur Roma duhet të rrisë të ardhurat, që sigurisht nuk është i mirë për klubin dhe markën dhe kjo i ka tërbuar presidentin dhe djalin e tij. Për momentin, ai që e pagoi rëndë ishte Gianluca Gombar, menaxheri i ekipit të klubit, që u shkarkua nga detyra. E njëjta gjë i ndodhi edhe Manolo Zubiria, Global Sport Officer, që është liruar nga detyra. Duket se në skuadrën e parë do të mbërrijë Valerio Cardini, menaxher i ekipit të të rinjve.

Skuadra, ndërkohë, u kthye në shtëpi pas një ore trajnimi pasdite. Të shtunën, përsëri kundër Spezias në kampionat, Fonseca do të jetë akoma në pankinë, por nga tani tek ndeshja, diçka mund të ndryshojë, veçanërisht në strukturën e klubit. Friedkin po mendohen dhe kësaj here duket se nuk kanë ndërmend të lënë të kalojë lehtë.