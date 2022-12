Është Tottenham i Antonio Conte që do të rihapë kampionatin e Premier League. Spurs do të zbresin në fushë në ndeshjen e orës 13:30 në shtëpinë e Brentford. Kampionati anglez, që nga liga më e lartë e në vazhdim, pavarësisht Botërorit të sapopërfunduar, rinis sipas traditës. Boxing Day, të nesërmen e Krishtlindjes, ndez ethet me 7 ndeshje kampionati. Përveç Brentford-Tottenham, katër ndeshje luhen në orën 16. Më pas në orët e vona të pasdites, nënkampionët e Evropës të Liverpool priten në shtëpinë e Aston Villa. Për Villians në pritje të kampionit të botës, Emiliano Martinez, mes shtyllave do të jetë Robin Olsen.

Java e 16 e Premier League mbyllet me kryesuesit e Arsenal të angazhuar në derbin londinez ndaj West Hamit. Të martën, më 27 dhjetor, do të dalin në fushë Chelsea dhe Manchester United, në epokën e re pa Cristiano Ronaldo.

KAMPIONATET E TJERA…

Në Francë, në Boxing Day, rinis Ligue 2, divizioni i dytë. Ndërsa rikthimi i Paris Saint Germain në fushë shtyhet për të mërkurën e 28 dhjetorit.

Të enjten më 29 dhjetor rifillon Liga spanjolle, me javën e pesëmbëdhjetë, të shpërndarë në tre ditë. Kampionati spanjoll, nga 29 deri më 31 dhjetor. Tre ndeshje dhe Barcelona në fushë, në natën e Vitit të Ri.

Të mërkurën e datës 28 dhjetor, gjithashtu rifillon edhe kampionati në Portugali. Janë në program dy ndeshje të Primeira Liga, ku janë luajtur 13 javë deri tani.