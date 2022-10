Mesfushori i Barcelonës, Frenkie de Jong nuk udhëton për në Milan.

Nesër Barcelona do përballet me Interin, në kuadër të grupit C, në Ligën e Kampionëve.

Përpara këtij takimi trajneri i ‘Blaugrana’ ka publikuar listën me lojtarët e ftuar për atë përballje.

Në të nuk është përfshirë mesfushori holandez, De Jong.

Lojtari është testuar dhe nuk është i gatshëm për këtë sfidë.

Përveç Frenkiet mungojnë edhe Jules Kounde, Hector Bellerini, Ronald Araujo dhe Memphis Depay, për shkak të lëndimeve./Lajmi.net/

Më poshtë e gjeni listën e plotë:

Portierët:

Ter Stegen

Inaki Peña

Arnau Tenas

Mbrojtësit:

Sergi Roberto

Gerard Pique

Eric Garcia

Andreas Christensen

Alejandro Balde

Jordi Alba

Marcos Alonso

Mesfushorët:

Sergio Busquets

Pedri Gonzalez

Pablo Paez Gavira ‘Gavi’

Franck Kessie

Pablo Torre

Marc Casado

Sulmuesit:

Robert Lewandowski

Ousmane Dembele

Raphinha

Ansu Fati

Ferran Torres