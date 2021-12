Pallati i Kongreseve është mbushur me delegatë dhe me anëtarë të Partisë Demokratike që janë mbështetës të Lulzim Bashës. Kapacitetet e Pallatit të Kongreseve janë 2200 persona. Salla ka brohoritur disa herë emrin e Lulzim Bashës, ndërsa votimi i parë është bërë me kartona jeshilë që janë shpërndarë për pjesëmarrësit.

Në fotot më poshtë të shkëputura nga transmetimi me regji i Partisë Demokratike duken pamjet e sallës së Pallatit të Kongreseve.