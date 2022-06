Siç dihet, Barcelona është në vështirësi të mëdha financiare dhe sipas informacioneve të fundit, duhet të realizojë të ardhura mbi 500 milionë euro deri më 30 qershor për të barazuar llogaritë. Shoqëria është duke nisur iniciativa të reja tregtare për të gjeneruar të ardhura të tjera. E fundit në rend kronologjik është lejimi i tifozëve të martohen në Camp Nou.

Blaugranat, në fakt, kanë bërë të ditur se çiftet do të mund të marrin me qira stadiumin për ditën e tyre të veçantë dhe po ofrojnë paketa të ndryshme. Opsioni më i lirë, përfshin një festë në “Foundation Lounge”, kushton 1600 € dhe është një propozim i përshtatshëm për ata me pak të ftuar, maksimumi 25-50 persona.

Një alternativë tjetër interesante është tarraca e Camp Nou, e cila kushton midis 6000 dhe 7000 euro në varësi të frekuentimit dhe u mundëson miqve të afrohen pranë një prej fushave më të mëdha dhe më të famshme në futbollin botëror. Opsioni më i shtrenjtë është ai që përfshin “dhomën e tribunës”, e pajisur me disa dalje për pamjen e fushës. Ka një kapacitet prej 300 deri në 1000 persona dhe kjo hapësirë është në dispozicion për 13,500 €.

Bashkëshortët që do të zgjedhin njërën nga paketat do të mund të përdorin hapësirën e zgjedhur për gjashtë orë, do të kenë gjithashtu ndihmën e një hostess dhe do t’i garantohet shërbimi i pastrimit para dhe pas. Në vitin 2015, një çift ishte martuar në Camp Nou. Të dy ishin angazhuar zyrtarisht në një turne në stadium dy vjet më parë.

Vetëm pak ditë më parë, blaugranat u kishte ofruar tifozëve edhe mundësinë për të luajtur në Camp Nou me miqtë e tyre. Do të mjaftonte një pagesë 300 euro secili për të luajtur një orë në një nga fushat më të famshme në botë. Ata që duan të ndjekin ndeshjet duhet të paguajnë 30 euro. Përvoja garanton gjithashtu përdorimin e dhomave të zhveshjes, daljen nga tuneli, gjyqtarët dhe trajnerët.