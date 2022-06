Një shenjë mbresëlënëse në krahun e djathtë. Marc Marquez tregoi në rrjetet sociale shenjat e operacionit të katërt në krah pak më shumë se njëzet ditë më parë. Tani spanjolli po rikuperon buzë detit, gjithmonë me kujdesin e fizioterapistit. Një kalvar dëmtimesh që e penalizon pilotin e Hondas në Moto GP që nga 19 korriku 2020 me rrëzimin e frikshëm në Jerez. Kohët e rikuperimit ende nuk janë vlerësuar: Honda do ta dëshironte spanjollin në pistë sa më shpejt të jetë e mundur, por do të jetë e vështirë ta shohë atë në një garë zyrtare para vitit 2023.