Argjentina, pretendete për titullin botëror, u bë qesharake pas debutimit. Messi e të tjerët dështuan në mënyrë sensacionale përballë Arabisë Saudite. E tani sulmuesi i PSG-së u bë meme virale në mbarë globin, me përdoruesit që gjetën krahasimet më spektakolare, deri te habia e SpongeBob.

I pari që mund të qeshte ishte sigurisht Cristiano Ronaldo. Foto e portugezit duke qeshur me rezultatin 1-2 nuk mund të mungonte. Por fantazia për të tallur dështimin e Argjentinës nuk mjaftohet me kaq. Maradona duhet të jetë dridhur në qiell duke parë cfarë ndodhi me Argjentinën e tij të dashur. Atëherë një mallkim mbi Messin e të tjerët nga Pibe de Oro vjen nga përtej. Në fund edhe SpongeBob, personazhi i famshëm i filmave të animuar dhe miku i tij Patrick, janë habitur nga rezultati.

MEMET MË SPEKTAKOLARE