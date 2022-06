Interi po e pret (përsëri) dhe ai, i cili praktikisht e ndërtoi i vetëm një tratativë me pak precedentë në historinë e futbollit, për të veshur edhe një herë fanellën zikaltër, ka vendosur të përshpejtojë situatën, duke zbarkuar tashmë në Itali. Tani për tani vetëm me pushime, por në ditët në vijim… me firmën mbi kontratë.

Romelu Lukaku është në Sardenjë, me shpresën për të shkuar direkt në Milano, pa kaluar nga Londra, për ta nisur nga fillimi sezonin me Interin. Ndërkohë, Big Rom po shijon bukurinë e jashtëzakonshme të Costa Smeralda në Sardenjë, me shpresën për një fillim ‘të ri’ të ngjyrosur zikaltër.