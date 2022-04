Qendroi në fushë, sepse padyshim për një luftëtar si ai janë të tjera telashet që mund ta largojnë nga skena. Megjithatë, nën atë fasho që Zlatan Ibrahimovic mbajti në kokë në minutën e 80 të ndeshjes Milan-Bologna, ishte një plagë që mjeku i kuqezinjve, më pas, iu desh të merrej në përfundim të ndeshjes.

Faji i një përplasjeje në zonë me Medel, i cili gjithashtu përfundoi me carje në ballë. Dhe në këtë rast nuk është e qartë se kush e fitoi sfidën e pakëndshme të qepjeve. E sigurt është se ato janë aplikuar për të dy lojtarët.

Qarkullon një imazh mjaft i vrazhdë i Medel, që e portretizon atë në plan të parë me një prerje të thellë në harkun e vetullës së djathtë. E njëjta diagnozë edhe për Ibrën, por nga ana e kundërt. Në këtë rast numri i qepjeve dihet: katër, të vendosura në dhomën e zhveshjes në fund të lojës. E dhimbshme, e pakëndshme sidomos pas një loje me rezultat zhgënjyes, por asgjë që rrezikon praninë e suedezit mbrëmjen e së dielës në Torino.

“Pitbullit” iu desh t’i qepnin prerjen e vetullës pas përplasjes në minutat e fundit të takimit me Milanin: Ibrahimovic dhe Medel kërkuar ta godasin një top të lartë, duke përfunduar në përplasjen klasike. Ibra e mbylli ndeshjen me fashë, Gary Medel me disa qepje mbi qepallën e djathtë, por i detyruar të largohej nga fusha i zëvendësuar nga Bonifazi.