Kryeministri Rama shpërndau një foto ku ishte i mbuluar nga djersët pas fjalimit në parlament.

“Prapaskenë pas Kuvendit – I sapodalë nga zhytja në histori për #Durrësin2030” shkruajti Rama në mesazhin që shoqëron foton.

Por deputeti i PD-së, Edi Paloka ka një tjetër shpjegim për djersët që mbuluan kryeministrin. Sipas për këtë duhen pyetur ata që “i ngrohin pjatën”.

Me një fjalor të ashpër, Paloka kujton edhe kohën kur Rama ka qenë më i ri dhe sipas tij “tapen mbrapa ja kanë hequr që të vogël nëpër lulishtet e Tiranës”.

Postimi i plotë:

Vrima e gjirizit , qe tapen mbrapa ja kane hequr qe te vogel neper lulishtet e Tiranes, paska jashteqitur prape sot .

Sigurisht , qellimi i pare eshte te terheqi vemendjen nga vjedhja me e madhe qe po ju ben shqiptareve . Po dhe kenaqesia perverse per te fyer e poshtruar ata qe ka perballe, nderkohe qe fshihet pas punonjesve te Gardes. E ka patur kete deshire perverse qe ne rini, po atehere nuk i dilte mire se nuk kishte ku fshihej … E sa here hante dru ai rrugeve, taksiratet i vuanin pastaj Kristaqi me Aneten ne shtepi , deri sa u detyruan ta mbyllnin tek spitali 5 !

Sa per pyetjen se “perse ka dale i djersitur nga seanca”, pyesni ata qe ”i ngrohin pjaten” . E dijne te gjithe ata qe i qendrojne afer psene e fjalimeve te gjata ne seancat e sikletshme ne Parlament dhe djersitjen e keputjen e menjehershme pas percartjes euforike. Eshte thjeshte efekti i vizave qe thith perpara se te hyj ne salle dhe me pas zgerlaqja , pasi i del efekti i dozes qe ka marre.

Prandaj nuk ka pranuar kurre qe te futet testi i droges per deputetet ne Kuvend kur jane ngritur akuza per kete çeshtje.

Kete e kemi kryeminister sot e vazhdon te sillet si sulltan qe njerzit i duken dele e ca me keq se dele.