Në fund, Atalanta-Villarreal do të luhet pasditen e së enjtes në orën 16:30: pas disa inspektimeve, i fundit në orën 20:30 dhe një bisede me dy trajnerët, arbitri Taylor ka vendosur të shtyjë ndeshjen e planifikuar në stadiumin Geëiss. Pavarësisht punës së punonjësve, të cilët bënë gjithçka për pastrimin e fushës, bora e madhe nuk i dha paqe Bergamos duke e bërë fushën të paluajtshme.

Sipas të gjitha gjasave ka mbizotëruar prioriteti për të ruajtur sigurinë e lojtarëve si dhe rëndësia e ndeshjes, ku dy skuadrat luftojnë për vendin e dytë në grup.

Qëndrimi i UEFA-s ishte të luante sidoqoftë dhe më pas të vlerësohej në vazhdim, por fusha do të ishte e rrënuar dhe në atë moment do të rrezikonte të bëhej e pamundur pikërisht për fillimin e ri të mundshëm. Pas kthimit në dhomat e zhveshjes, UEFA u ka komunikuar dy klubeve orën e fillimit të ri, të caktuar për të enjten pasdite në orën 16:30. Atalanta dhe Villarreal ranë dakord të luanin në orën 20:30, por ajo kohë do të kishte qenë një mbivendosje me orarin e Europa League.

Për të sqaruar arsyen e shtyrjes, ka menduar drejtori ekzekutiv i Atalantës, Umberto Marino: “Arbitri u përpoq deri në fund që të luhej, vlerësoi evoluimin e situatës së motit dhe më pas, me të drejtë, bisedoi me dy trajnerët dhe vendosi të shtyjë edhe ndeshjen në bazë të një opinioni teknik, që vlerësonte rreziqet që mund të sillte për lojtarët që të dilnin në fushë”.