Partia Demokratike deklaroi sot se pa largimin e Edi Ramës nuk mund të ketë ndryshim. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja e fushatës së PD Floriana Garo tha se Edi Rama në 8 vite vetëm ka dështuar dhe se ai ёshtё problemi i Shqipёrisё. Sipas saj, lista e PD ёshtё lista e ndryshimit, shpresёs dhe e njerёzve qё erdhёn tё punojnё pёr qytetarët.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, ZËDHËNËSJA E FUSHATËS, FLORIANA GARO

Pas 8 vitesh dёshtim, pas 8 vitesh ngecje tё Shqipёrisё me Ramёn, Tё gjithё Shqiptarёt e dinё tashmё. Nuk ka rёndёsi kush ёshtё nё listёn e Edi Ramёs dhe kush ёshtё nёn tё. Ajo qё ka rёndёsi ёshtё se Rama ёshtё problemi i Shqipёrisёdhe pa largimin e tij – nuk mund tё ketё ndryshim. Atё qё nuk e bёri pёr 8 vite nuk do ta bёj as nёse merr dhe 4 vite tё tjera. Kur vende tё ngjashme me ne, patёn sukses, Shqipёria dёshtoi sepse kishte ngecur me Edi Ramёn. Ёshtё koha pёr njё ndryshim. Vendi ynё ka nevojё pёr ndryshim, Tё gjithё ju e dini kёtё gjё. Shqipёria mund tё bёhet shumё mё mirё. Lulzim Basha mund ta bёj kёtё ndryshim. Lulzim Basha do tё punojё ditё e natё pёr ju. Tё ndryshojё Shqipёrinё . Tё ndryshojё jetёt tuaja. Lista e PD ёshtё lista e ndryshimit. E shpresёs. E njerёzve qё erdhёn tё punojnё pёr ju. Rama mund dhe do tё na godasё ditё e natё, ai ёshtё nё panik. Kushdo e sheh kёtё. Kur nuk ke çfarё ti ofrosh publikut shqiptar, kjo ёshtё ajo qё mund tё bёsh. Ne do tё sjellim ndryshimin pёr Shqipёrinё: shpresё tё re pёr tё gjithё dhe plane pune serioze pёr çdo fushё ku Rama ka dёshtuar pёr 8 vite me rradhё. – ekonomi, shёndetёsi, emigracioni, infrastruktura. Sёbashku ne do tё sjellim ndryshimin dhe Shqipёria do tё fitojё!