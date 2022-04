Edhe golashënuesi më i mirë në histori të Manchester United, Wayne Rooney, është përfshirë në debatin se cili trajner duhet të jetë në stolin e ‘Djajve të Kuq’ në stinorin e ardhshëm, shkruan Gazeta Metro.

Rooney, i cili për momentin është trajner i Derby County, është ftuar sonte në emisionin ‘Monday Night Football’ në një debat me ish-lojtarin e Liverpool, Jamie Carragher.

Ai foli për çështjen kryesore që e preokupon Manchesterin këtë verë, zgjedhjen e njeriut që do ta zëvendësojë Ralf Rangnick.

“Nëse do të zgjedhja midis Pochettinos dhe Ten Hag, do ta zgjedhja Pochettinon dhe do t’i jepja kohë”, tha Rooney.

Ai pak ditë më parë foli edhe për ëndrrën e tij për të menaxhuar Unitedin, por e pranoi që ende s’është i gatshëm për një gjë të tillë./